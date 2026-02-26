Libero logo
giovedì 26 febbraio 2026
Livorno, uomo ucciso a coltellate nello studio di un commercialista

Omicidio nello studio di un commercialista a Livorno. Stando alle prime informazioni l'aggressione è avvenuta, in via Grande, nel pieno centro della città. Da quanto appreso una persona, un 56enne, sarebbe stata accoltellata a morte da un uomo poi fuggito e che alcuni testimoni descrivono come incappucciato che si sarebbe diretto verso il porto. Qui infatti il presunto killer sarebbe poi stato catturato. Sul posto è intervenuta la polizia insieme ai sanitari. Questi ultimi hanno tentato di rianimare la vittima che era in arresto cardiaco, ma invano. A coordinare le indagini il pubblico ministero Niccolò Volpe. 

È un agente di commercio di 56 anni, Francesco Lassi, di Pistoia, l'uomo morto oggi. Secondo quanto appreso Lassi avrebbe avuto la disponibilità di una stanza nello studio dei commercialisti. Lassi nel 2022 si era candidato per il Consiglio comunale di Pistoia nella lista del Movimento 5 Stelle. Lo ricorda Nicola Maglione, che a quelle elezioni era il capolista dei Pentastellati. "Era il mio migliore amico - afferma - sono sconvolto. Francesco era una bravissima persona non ho parole per esprimere quello che sto provando in questo momento. Ho saputo dei quanto è successo pochi minuti fa e non riesco a capacitarmi". A seguito dell'aggressione in via Grande sono arrivati polizia, sanitari, il pm Volpe, e anche la polizia municipale. Sotto il palazzo si sono radunati inoltre tanti cittadini.

