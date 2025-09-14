Juve-Inter, polemica: un contatto sospetto porta al 4-3

Non poteva mancare una polemica in coda a Juventus-Inter 4-3. Il gol nel recupero di Adzic che ha deciso la sfida è stato viziato da un contatto tra Thuram e Bonny che poteva anche essere ritenuto falloso. Dalla “RefCam” nuova di zecca si vede che il tocco del centrocampista bianconero sull’attaccante nerazzurro è lieve ma c’è: se ne accorge anche l’arbitro Colombo, che è lì a due passi e in un primo momento sembra intenzionato a fischiare fallo, ma alla fine decide di lasciar proseguire l’azione, che finisce con la prodezza balistica di Adzic. Il Var ha rivisto quanto accaduto e ha deciso che non c’erano gli estremi per richiamare l’arbitro al monitor. Né Chivu né l’Inter in generale hanno comunque contestato l’episodio.