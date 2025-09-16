Holger Rune perde la testa: si scaglia contro il pubblico e insulta gli spagnoli

Una domenica da ricordare per il tennis spagnolo. Senza i big Alcaraz, Davidovich Fokina e Granollers, la squadra di David Ferrer è riuscita a ribaltare la sfida con la Danimarca, trasformando lo 0-2 iniziale in un clamoroso 3-2. Un successo che spalanca le porte delle Finali di Bologna e alimenta la suggestione di un futuro incrocio Sinner-Alcaraz. La rimonta è iniziata con la vittoria in doppio che ha riacceso la speranza. Poi la maratona di Pedro Martinez contro Holger Rune ha cambiato la storia della sfida.

l danese, dopo aver perso nettamente il primo set, ha reagito portando a casa il secondo e si è trovato a servire per il match nel terzo. Ma proprio sul più bello ha subito il break, finendo poi per cedere al tie-break tra le proteste verso pubblico e arbitro. Rune non ha nascosto la rabbia, accusando i tifosi: "Ho notato meno rispetto qui in Spagna rispetto alla Danimarca. L'atmosfera era buona. Penso sia divertente giocare in un'atmosfera calda, purché non si superi il limite. Ci sono state alcune cose che non sono andate bene, anche se non hanno deciso la partita".