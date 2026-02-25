Inter-Bodo, voci-choc su Chivu: "Il nuovo mister nerazzurro"

Nei giorni antecedenti a Inter-Bodo Glimt era rimbalzata dalla Spagna la notizia di mercato che dava Diego Simeone - attuale tecnico dell'Atletico di Madrid - prossimo a sedere sulla panchina nerazzurra dalla prossima stagione al posto di Cristian Chivu. Un'indiscrezione, però, smentita da tutti gli interessati: "Definiamola una fake news, assolutamente. Non c'è neanche da parlarne, perché stiamo straordinariamente contenti di Chivu. Forse siamo stati anche un pochino fortunati, ma la fortuna è una circostanza favorevole. Nella sostanza Chivu sta dimostrando, con i fatti, di essere all'altezza di allenare l'Inter", ha spiegato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta.

"Abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo affrontato una squadra ben organizzata con undici giocatori sotto la linea della palla - il commento di Chivu dopo il match -. Non riuscire a sbloccare la partita gli ha creato un comfort mentale nel fare certe cose. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, hanno fatto di tutto con le energie che avevamo. C'è tanta amarezza perché abbiamo cercato di passare il turno, purtroppo abbiamo affrontato una squadra che aveva più energia di noi. Bisogna fargli i complimenti, meritano di passare il turno".