Jasmine Paolini fa impazzire la Cina: dopo il punto-vittoria...

In Cina hanno trovato un coro. Letteralmente. Jasmine Paolini e Sara Errani, dopo aver trascinato l’Italia in finale di Billie Jean King Cup, si sono improvvisate direttrici d’orchestra tra gli spalti di Shenzhen: finite le fatiche sul campo, hanno guidato i tifosi cinesi in un "Forza Italia" tradotto e urlato a squarciagola, trasformando la semifinale in una festa inattesa e contagiosa. Un gesto spontaneo che racconta meglio di mille statistiche il legame creato dalle azzurre con il pubblico locale.

Sul piano sportivo, la semifinale contro l’Ucraina non è stata meno spettacolare. Dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto nel match d’apertura, la responsabilità era caduta sulle spalle di Paolini: contro Elina Svitolina ha giocato una delle sue partite più intense, riportando la sfida in equilibrio. Poi il doppio decisivo, affidato alla coppia olimpica d’oro Paolini–Errani, già regine a Parigi in estate. Di fronte Kostyuk e Kichenok, battute con classe e affiatamento in due set netti.