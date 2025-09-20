Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Jasmine Paolini fa impazzire la Cina: dopo il punto-vittoria...

di Maria Pia Petrarolisabato 20 settembre 2025
Jasmine Paolini fa impazzire la Cina: dopo il punto-vittoria...

( X, Billie Jean King Cup)

2' di lettura

In Cina hanno trovato un coro. Letteralmente. Jasmine Paolini e Sara Errani, dopo aver trascinato l’Italia in finale di Billie Jean King Cup, si sono improvvisate direttrici d’orchestra tra gli spalti di Shenzhen: finite le fatiche sul campo, hanno guidato i tifosi cinesi in un "Forza Italia" tradotto e urlato a squarciagola, trasformando la semifinale in una festa inattesa e contagiosa. Un gesto spontaneo che racconta meglio di mille statistiche il legame creato dalle azzurre con il pubblico locale.

Sul piano sportivo, la semifinale contro l’Ucraina non è stata meno spettacolare. Dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto nel match d’apertura, la responsabilità era caduta sulle spalle di Paolini: contro Elina Svitolina ha giocato una delle sue partite più intense, riportando la sfida in equilibrio. Poi il doppio decisivo, affidato alla coppia olimpica d’oro Paolini–Errani, già regine a Parigi in estate. Di fronte Kostyuk e Kichenok, battute con classe e affiatamento in due set netti.

Sinner, "sbadigli in tribuna": scena sconcertante agli Us Open

Il nemico più temuto da Jannik Sinner nell’umidità dell’Arthur Ashe Stadium, il faraonico impi...

Il resto lo ha fatto il pubblico. Paolini, già nei giorni scorsi, aveva scherzosamente chiesto di non lasciare sola l’Italia dopo l’eliminazione della Cina. Invito accolto: sugli spalti si è alzato un coro in mandarino che significava “Forza Italia”. E, a fine match, le due azzurre hanno voluto rilanciarlo in diretta tv, guidando i tifosi rimasti nell’arena. “È stato bellissimo – ha spiegato Paolini – ci hanno sostenute tanto, anche nei momenti difficili. Li ringraziamo di cuore”.

Domenica l’Italia giocherà la finale, con l’obiettivo di confermare il titolo conquistato un anno fa. Ma, comunque vada, il viaggio di queste ragazze ha già scritto una pagina speciale: quella di due campionesse che hanno saputo unire talento, ironia e la capacità rara di trasformare un’arena lontana in una casa azzurra.

Jasmine Paolini sconvolta da Sinner-Musetti: "Sembra normale, ma..."

Cresce la febbre del tennis azzurro: nella notte tra oggi, mercoledì 3, e domani, giovedì 4 settembre, il ...

Riflessioni Jannik Sinner strepitoso: "Faccio soldi da quando ho 20 anni, ma..."

Dragone scatenato Jannik Sinner, l'arma segreta dell'esercito cinese è nel suo cervello

E i tifosi si infuriano Bjorn Borg e il doping, fango su Jannik Sinner: "Non una volta sola"

tagjasmine paolinisara erranitennisbillie jean king cupcinashenzhen

Riflessioni Jannik Sinner strepitoso: "Faccio soldi da quando ho 20 anni, ma..."

Dragone scatenato Jannik Sinner, l'arma segreta dell'esercito cinese è nel suo cervello

E i tifosi si infuriano Bjorn Borg e il doping, fango su Jannik Sinner: "Non una volta sola"

ti potrebbero interessare

1400x933

Jannik Sinner strepitoso: "Faccio soldi da quando ho 20 anni, ma..."

Maria Pia Petraroli
1309x619

Jannik Sinner, l'arma segreta dell'esercito cinese è nel suo cervello

Andrea Tempestini
3289x1649

Bjorn Borg e il doping, fango su Jannik Sinner: "Non una volta sola"

Maria Pia Petraroli
1400x933

Jannik Sinner, uno choc: "Dati cerebrali rubati dalla Cina per addestrare l'esercito"

Claudio Brigliadori