Juventus, "vergognoso": Tudor è una furia dopo il pari a Verona

"Avrei voluto un altro arbitro, il rigore dato è vergognoso . Lo dà solo chi non ha mai giocato a calcio. Non esiste, così come manca il rosso a Orban : l'arbitro mi ha detto che non aveva caricato. Sono decisioni su cui non so cosa dire, non guarda la palla: è una vergogna, con la presenza del VAR": ai microfoni di Dazn, l'allenatore della Juventus, Igor Tudor , non ha nascosto il suo disappunto per alcune decisioni arbitrali.

"Oggi dovevamo avere più energia - dice analizzando la prestazione della sua squadra - abbiamo giocato tre partite in sette giorni. L'abbiamo preparata al massimo e siamo arrivati stanchi. Non ho niente da dire ai ragazzi, volevano spingere, ci è mancato questa cosa. Quando qualcuno si accende riusciamo a fare qualcosa in più, dietro hanno retto bene. Si doveva fare meglio sui contropiede, ho detto ai ragazzi che non sono arrabbiato, abbiamo pregi e difetti e non possiamo vincere tutte le partite. Bisogna analizzare tutto quanto".