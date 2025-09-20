Juventus, "vergognoso": Tudor è una furia dopo il pari a Verona

La Juventus manca il poker di vittorie e viene frenata dal Verona al Bentegodi sull'1-1 nella gara valida per la quarta giornata di serie A. Rete di Conceicao al 19', pareggio di Orban su rigore al 44' per fallo di mano in area di Kalulu. Al 67' annullato un gol a Serdar per fuorigioco. La Juventus sale a 10 punti portandosi da sola in vetta al campionato mentre il Verona ottiene il terzo pareggio in 4 partite e si porta a 3 punti.
"Avrei voluto un altro arbitro, il rigore dato è vergognoso. Lo dà solo chi non ha mai giocato a calcio. Non esiste, così come manca il rosso a Orban: l'arbitro mi ha detto che non aveva caricato. Sono decisioni su cui non so cosa dire, non guarda la palla: è una vergogna, con la presenza del VAR": ai microfoni di Dazn, l'allenatore della Juventus, Igor Tudor, non ha nascosto il suo disappunto per alcune decisioni arbitrali.
"Oggi dovevamo avere più energia - dice analizzando la prestazione della sua squadra - abbiamo giocato tre partite in sette giorni. L'abbiamo preparata al massimo e siamo arrivati stanchi. Non ho niente da dire ai ragazzi, volevano spingere, ci è mancato questa cosa. Quando qualcuno si accende riusciamo a fare qualcosa in più, dietro hanno retto bene. Si doveva fare meglio sui contropiede, ho detto ai ragazzi che non sono arrabbiato, abbiamo pregi e difetti e non possiamo vincere tutte le partite. Bisogna analizzare tutto quanto".