Jannik Sinner da fantascienza: il colpo fa impazzire il mondo

E' atterrato in Cina lo scorso sabato 20 settembre, Jannik Sinner, non è ancora sceso in campo per il suo debutto all'Atp 500 di Pechino ma ha già iniziato a dare spettacolo in allenamento. Il 24enne altoatesino, che a causa della sconfitta in finale agli Us Open ha dovuto cedere a Carlos Alcaraz il trono del ranking Atp dopo 65 settimane di fila da numero 1 del tennis mondiale, ha portato con sé anche un nuovo fisioterapista, l'esperto argentino Alejandro Resnicoff. Come negli anni scorsi, il fenomeno di San Candido ha ricevuto una accoglienza da vera star al suo arrivo all'aeroporto della capitale cinese, tra regali e richieste di autografi e foto da parte dei tanti tifosi che lo attendevano nello scalo.

Il torneo, al via il 25 settembre con finale prevista l'1 ottobre, segna il suo ritorno ufficiale dopo il ko di New York. Sul campo di allenamento, come segnalato dal giornalista Carlo Galati, Jannik sta lavorando con il coach Simone Vagnozzi a una nuova tecnica di servizio, studiando nei minimi particolari impugnatura, meccanica di "caricamento" e velocità del colpo. Una delle tante novità annunciate a Flushing Meadows, nel tentativo di uscire dalla zona di comfort e cogliere di sorpresa Alcaraz proprio come Carlitos ha colto di sorpresa Sinner nell'ultimo torneo dello Slam dopo il ko di Wimbledon.

