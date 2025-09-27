Libero logo
di
sabato 27 settembre 2025
Serie A, Como-Cremonese 1-1 nell'anticipo

(LaPresse)

1' di lettura

Termina 1-1 il derby lombardo tra Como e Cremonese, anticipo della 5/a giornata del campionato di Serie A.

Primo tempo di marca lariana, con il solito Nico Paz che sblocca il risultato al 32' con un preciso sinistro da centro area su cross da sinistra di Rodriguez. Como che perde per infortunio il veterano Sergi Roberto e che sfiora più volte anche il raddoppio. Nella ripresa, però, dopo un'altra occasione fallita da Nico Paz è la Cremonese a prendere in mano il gioco fino a trovare il pareggio con un colpo di testa di Baschirotto su calcio d'angolo battuto da Vazquez. Nel finale padroni di casa in dieci per l'ingenua espulsione di Jesús Rodríguez, 'pescato' dal Var a colpire in modo violento Terracciano a palla lontana. I grigiorossi di Nicola riescono a mantenere l'imbattibilità in campionato salendo a quota 9 punti in classifica, fieno in cascina per l'obiettivo salvezza. Il Como di Fabregas è un punto dietro, a quota 8 con il secondo pari nelle ultime tre partite giocate.

