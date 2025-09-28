Jannik Sinner, la stoccata a suo padre: "Adesso ride meno"

Jannik Sinner non si limita a cercare di raggiungere nuove vette solo sul campo da tennis. Dopo il successo a Pechino contro Atmane, il numero due del mondo ha svelato con il sorriso che anche il golf è diventato una piccola palestra per la cresccita personale. Un terreno di gioco molto diverso dalla racchetta e dalla terra rossa, dove l’azzurro ammette di essere ancora un dilettante, ma con progressi che iniziano a farsi notare.

Difficile non ricordare il video diventato virale in cui il ragazzo di San Candido, alle prese con un colpo sbagliato, finiva per far ridere a crepapelle suo padre. Oggi, con un pizzico di autoironia, il campione altoatesino racconta: "Forse sono migliorato un po', perché peggio di così non poteva andare (ride, ndr)".

Se il tennis resta naturalmente il suo regno, il golf è una parentesi di relax e competizione familiare: "Onestamente credo di essere migliorato molto, ma non sono ancora dove vorrei essere, questo è certo. Non gioco molto nemmeno io, solo ogni tanto, per passare il tempo e divertirmi. Io e mio padre siamo abbastanza alla pari ora in termini di livello di gioco, quindi ride meno di prima. La cosa importante però è staccare la spina e divertirsi: ci divertiamo, davvero. A volte andiamo a giocare. Mi piace andarci in buona compagnia" ha raccontato in conferenza stampa.