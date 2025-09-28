Marc Marquez campione del mondo, Bagnaia vince in Giappone

Motegi incorona di nuovo Marc Márquez. Con il secondo posto nel Gran Premio del Giappone, lo spagnolo della Ducati ha messo in cassaforte il settimo titolo mondiale in MotoGP, il nono complessivo nel Motomondiale. Un traguardo che lo porta ad affiancare Valentino Rossi nell’albo d’oro e che ha un valore storico: mai nessuno era riuscito a tornare campione nella classe regina a più di cinque anni dall’ultimo trionfo, datato 2019. Rinato. Risorto. Semplicemente imbattibile.

La gara sul circuito di Motegi ha visto dominare Francesco Bagnaia. Il piemontese, reduce da una stagione tormentata e segnata da errori e sfortuna, ha ritrovato il sorriso con una vittoria sofferta ma netta. La sua Desmosedici ha lanciato allarmi per tutto il GP, tra fumo dallo scarico e problemi di affidabilità, ma Pecco ha resistito fino alla bandiera a scacchi, completando un weekend perfetto dopo la vittoria nella Sprint del sabato. Un successo che profuma di rinascita.

Alle spalle dei due piloti Ducati, Joan Mir ha riportato la Honda sul podio dopo quattro anni di assenza personale dalla top-3. Per lo spagnolo, ex campione del mondo, un risultato che vale come segnale di speranza dopo stagioni complicate e segnate da infortuni e delusioni.

Il titolo conquistato in Giappone non è frutto del caso. Márquez ha messo in mostra una costanza impressionante: 14 podi nelle Sprint su 17 gare, con ben 11 successi nei GP. Solo Austin (ritiro) e Jerez (12° posto) hanno segnato battute d’arresto in una stagione che lo ha visto dominatore incontrastato. L’ultimo ostacolo alla sua cavalcata è stato il fratello Alex, arresosi definitivamente a Motegi con un sesto posto dietro a Marco Bezzecchi (Aprilia) e Franco Morbidelli (Ducati VR46), rispettivamente quarto e quinto.

Non tutti hanno potuto festeggiare. Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio hanno limitato i danni chiudendo rispettivamente 11° e 13°, mentre Luca Marini ha dovuto abbandonare la corsa per problemi tecnici nelle prime fasi di gara.

