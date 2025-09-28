Sassuolo a valanga, tris all'Udinese (a cui il Var toglie due rigori)

Il Sassuolo conquista il secondo successo stagionale superando l’Udinese per 3-1 al Mapei Stadium nella quinta giornata di Serie A. Decisive le reti di Laurienté, Koné e Iannoni, che regalano a Fabio Grosso tre punti importanti contro una squadra partita con buone intenzioni.

La gara si apre con i friulani più intraprendenti: Zaniolo e Kristensen sfiorano subito il vantaggio, ma la difesa neroverde regge l’urto. Alla prima occasione utile, però, i padroni di casa colpiscono. All’8’, un contropiede perfetto orchestrato da Pinamonti e rifinito da Berardi mette Laurienté nelle condizioni di infilare l’angolo lontano per l’1-0.

Il raddoppio arriva dopo pochi minuti: al 12’ Ismael Koné trova la sua prima gioia in Serie A, liberandosi di un avversario e battendo Sava con un destro preciso. L’Udinese prova a reagire e al 26’ ottiene un rigore per un contatto tra Laurienté e Zaniolo, ma il Var corregge la decisione. Stessa sorte al 40’, quando un altro episodio dubbio (Walukiewicz su Solet) viene rivisto e annullato. Si va così al riposo con il Sassuolo avanti 2-0.

Nella ripresa la squadra di Runjaic torna in campo con maggiore aggressività e al 55’ accorcia le distanze grazie a Keinan Davis, lesto a ribadire in rete una respinta corta di Muric. Il gol galvanizza l’Udinese, ma i cambi di Grosso ridanno equilibrio al Sassuolo. Il ritmo cala e i bianconeri, nel tentativo di pareggiare, si scoprono troppo.

All’81’ arriva la sentenza: il neoentrato Iannoni, su cross di Fadera, firma di testa il suo primo gol in Serie A e chiude definitivamente i giochi sul 3-1. Con questa vittoria, il Sassuolo sale a 6 punti agganciando il Bologna all’undicesimo posto, mentre l’Udinese resta ferma a quota 7 in decima posizione. Nel prossimo turno, gli emiliani saranno di scena al Bentegodi contro l’Hellas Verona, mentre i friulani ospiteranno il Cagliari al Bluenergy Stadium.