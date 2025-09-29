De Bruyne sostituito sbrocca, Conte lo gela: "La persona sbagliata"

Scontro al vertice amaro per il Napoli, che perde 2-1 a San Siro contro il Milan e si fa agganciare a quota 12 punti dai rossoneri (insieme alla Roma). E post-partita caldo per Antonio Conte e Kevin De Bruyne.

Il centrocampista belga, che al 60' ha segnato su rigore il gol che ha riaperto il match, è stato sostituito prima dell'inutile forcing finale degli azzurri. L'ex Manchester City l'ha presa malissimo, con tanto di gesto della mano infastidito al ritorno in panchina, e di questo hanno chiesto conto a Conte in conferenza stampa."De Bruyne? Spero contrariato per il risultato, se per qualche altro motivo ha preso la persona sbagliata". Come dire: stella sì, ma senza trattamenti di favore che, va detto chiaro e tondo, Conte non ha mai concesso a nessuno.

Una polemica che ovviamente non può monopolizzare l'analisi di un match dai due volti, con il Milan molto convincente per un'ora e poi in difesa con il coltello tra i denti subito dopo l'espulsione di Estupinan in occasione del penalty. Nel finale, Conte ha sostituito anche l'altro "faro" McTominay: "Ho cercato di mettere giocatori freschi e penso che i cambi siano stati giusti", si difende il mister del Napoli.

"Dispiace aver concesso subito un gol, su entrambi potevamo fare sicuramente meglio a livello di squadra - riflette Conte -. Sono situazioni sempre da migliorare. Partire a San Siro e andare subito sotto non era facile, però poi la partita l'abbiamo fatta e la squadra mi è piaciuta. Abbiamo creato delle occasioni da gol, ma c'è da migliorare perché ultimamente abbiamo concesso troppo considerando anche le gare con Pisa e Fiorentina. La parte difensiva è sempre stata la nostra forza, dovremo essere bravi nel ritrovarla".

"Il Milan è comunque una squadra tosta - ha riconosciuto il mister ai microfoni di Dazn -, che se si chiude diventa difficile. Hanno delle qualità importanti anche in mezzo al campo e ci sta prendere due gol. Una partita quindi che ci deve dare buone sensazioni, anche se dobbiamo lavorare per migliorare", ha aggiunto il tecnico azzurro. Parlando delle scelte iniziali anche in chiave Champions, Conte ha detto: "Marianucci fa parte della rosa, non è in lista Champions ma si sta allenando bene e si è meritato la possibilità di giocare. Ha grandi potenzialità e può stare nella rosa, mercoledì non potrà giocare e speriamo che non accada nulla a Juan Jesus e Beukema perché abbiamo solo loro due. Per Spinazzola e Olivera bisogna vedere. Ma ripeto, la nostra fortuna passerà dalla crescita proprio dai ragazzi che sono arrivati. C'è bisogno di tempo e la crescita arriva anche dal giocare partite ufficiali, sono contento di Marianucci come di Gutierrez che era alla prima gara dopo tanto tempo".