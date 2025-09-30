Napoli, ira-De Bruyne? "Cosa gli farà Conte": soffiata di Quagliarella

La stilettata e le urla di Kevin De Bruyne dopo la sostituzione contro il Milan agita e non poco le acque del Napoli. Il gesto plateale con cui il giocatore ha espresso tutto il suo nervosismo per il cambio nel momento più intenso del match quando il Napoli era con i flap aperti per agganciare il Milan è destinato ad avvelenare l'ambiente partenopeo. Il tecnico, Antonio Conte, a fine partita ha subito messo le cose in chiaro: "Spero la reazione sia dovuta alla sconfitta, altrimenti ha trovato la persona sbagliata".

Parole pesantissime che sono un macigno nello spogliatoio e sul campione belga arrivato dal City. A questo punto, per capire che cosa accadrà presto a De Bruyne, ci arrivano in soccorso le parole di Fabio Quagliarella: "Una volta ho fatto una battuta uscendo dal campo dopo una sostituzione. C'era il suo vice dell'epoca (Angelo Alessio) e io dissi: ‘Mischia un po' sti numeri eh, perché esce sempre il 27′. Allora lui mi chiese cos'aveva detto? Risposi che l'avevo mandato a quel paese, non potevo dirgli che avevo fatto una battuta, dopo che avevamo perso. Lui mi ha insultato davanti a tutta la squadra e io mi sono scusato".