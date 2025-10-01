Jannik Sinner torna numero 1? Lo scenario: Alcaraz trema

Carlos Alcaraz chiama, Jannik Sinner risponde alla grande. Lo spagnolo si è aggiudicato il torneo di Tokyo, l'azzurro invece quello di Pechino. I due giocatori più forti del mondo hanno conquistato anche l'Asia e ora si apprestano a una sfida folle per chiudere l'anno solare in cima alla classifica Atp. Ma chi sarà dei due a toccare la vetta dell'Olimpo del tennis? Al momento la situazione è abbastanza chiara. Comanda lo spagnolo con i suoi 11.540 punti, a seguire l'altoatesino a 10.850 lunghezze.

Il circuito infatti si sposterà a Shanghai, dove però Alcaraz non ci sarà per via di un malessere che lo ha colpito durante la settimana di Tokyo e quindi perderà i 200 punti conquistati lo scorso anno. Sinner invece dovrà difendere il titolo, ovvero i 1000 punti conquistati lo scorso anno, quando era ancora il numero uno al mondo. Perciò, se dovesse ripetersi potrebbe trovarsi a soli 390 punti dal murciano.