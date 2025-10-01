Juventus, beffa Champions: l'ex Renato Veiga regala il pari al Villarreal al 90'

La Juventus ora lo sa: la "Zona Cesarini dà, la Zona Cesarini toglie". I bianconeri di Igor Tudor vengono raggiunti sul 2-2 al 90' dal Villarreal dopo l'incredibile pareggio 4-4 in pieno recupero agguantato all'esordio a Torino contro il Borussia Dortmund. E ora la Signora è a quota 2 in Champions League: non proprio una partenza lanciata.

Punto che sta stretto alla squadra di Tudor. Buon secondo tempo dei bianconeri, che avevano ribaltato il vantaggio iniziale di Mikautadze (18') con i gol di Gatti (al 49' splendida rovesciata) e Coincecao (56'). All'ultimo minuto regolamentare ci ha pensato l'ex Renato Veiga a battere Perin. Nella prossima giornata la Juve sarà ospite del Real Madrid (22 ottobre, ore 21.00). Ritmi bassi in avvio di incontro con tanti errori tecnici da una parte e dall'altra. Al primo vero squillo il Villarreal va avanti. Al 18' Parejo trova la linea difensiva della Juventus impreparata e serve in verticale Mikautadze. Cambiaso e Gatti provano a interrompere l'iniziativa, ma il pallone schizza sui piedi di Pepè che assiste proprio Mikautadze per l'1-0. Pochi minuti dopo (22') Pedraza va vicino al raddoppio, ma trova la risposta di un reattivo Perin, bravo a deviare la conclusione dello spagnolo sul palo sinistro. Poco pericolosa la formazione di Tudor, che scalda i guantoni di Tenas solamente con un colpo di testa di McKennie al 23'. Si va negli spogliatoi sull'1-0 con Perin che tiene a galla i bianconeri parando su Buchanan al 43'.

Tudor opta per sostituire all'intervallo un insufficiente Koopmeiners per il più spumeggiante Coincecao. Al 48' il portoghese va via sulla sinistra e serve con un passaggio rasoterra David, che a porta quasi del tutto spalancata spedisce incredibilmente a lato. Passano pochi istanti e arriva il pareggio della Juventus. Al 49' una rimessa laterale di Kelly diretta in area trova Gatti, che nell'insolita posizione di centravanti si inventa in rovesciata il gol dell'1-1. Villarreal tramortito e gli ospiti ne approfittano. Al 56' svarione in disimpegno di Parejo, che regala il pallone sulla trequarti a Coincecao. Il portoghese si invola verso la porta, salta Pedraza e batte un incolpevole Tenas per il 2-1 bianconero. Juventus vicina al terzo gol (72') con David, che colpisce la traversa su un buon invito in verticale di Mckennie. Pochi pericoli creati dalla squadra di Marcelino, che riesce a strappare il pari a inizio recupero. Corner di Akhomach e inzuccata di Veiga, che esulta come un matto davanti ai suoi ex compagni di squadra.