Sinner, Djokovic sbotta: "Quando qualcuno ti fa il c***o"

Sei partite, sei sconfitte. È il bilancio degli ultimi appuntamenti tra Novak Djokovic e Jannik Sinner. Un passaggio di testimone evidente tra la vecchia generazione vincente e quella nuova, che guarda al futuro del tennis.
Così come nel 2024, anche quest’anno Sinner è protagonista al Six Kings Slam con la finale conquistata contro l’eterno rivale Alcaraz. In semifinale contro Djokovic c’è stata una superiorità netta: l'azzurro ha travolto il serbo con un 6-4, 6-2 in appena 62 minuti, dominando al servizio e imponendo un ritmo che nemmeno il 24 volte campione Slam è riuscito a sostenere. Il divario è stato tale da spingere il commentatore Andrew Castle a commettere una gaffe a fine partita, una volta che Djokovic ha passato il microfono a Sinner. Castle se n’è uscito con questa battuta: “Jannik devi smetterla di maltrattare gli anziani”.
Sinner non si è scomposto e non ha scherzato, anzi, ha dimostrato grande rispetto nei confronti del campione serbo: "Djokovic è davvero un grande modello per le nuove generazioni. Vederlo competere, allenarsi e lottare per momenti come questi è incredibile. Ciò che ha ottenuto nella sua carriera è straordinario. Lo considero un vero idolo”. La classe non si compra al supermercato evidentemente.
Dal canto suo, Djokovic è stato onesto nel commentare la sconfitta scusandosi col pubblico: "Mi dispiace che non abbiate potuto vedere una partita più lunga, ma è colpa sua, non mia. Sembrava un treno in corsa. Colpiva da ogni angolo. Era semplicemente troppo bravo”.
Poi è stato lui, sì, a scherzarci su: “Non è mai bello quando qualcuno ti fa il c**o in questo modo, ma è incredibile poter ancora giocare ad alti livelli. Mi piacerebbe scambiare un fisico più giovane, solo per un anno, per provare a vincere contro questi ragazzi". E a fine partita, sempre Sinner ha ribadito il rispetto che lo lega al campione serbo: "Giocare contro di lui è un grande onore e un privilegio. Sono felice per oggi, ma anche di vederlo nei tornei e di averlo intorno".
