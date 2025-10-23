Chi scopre il tricolore soltanto contro Sinner

Non ci volevano Cassandre per prevedere il bailamme scatenato dalla rinuncia di Jannik alla Davis. Tutto prevedibile. E risibile. Sulla pecunia invidiae abbiamo ragionato due giorni fa. Qui si prende in esame una sfumatura che accomuna distruttori e sinistrorsi. E che però, per i secondi, finisce col mostrare una macroscopica contraddizione. Il punto è: il diniego sinneriano fa emergere tanto a destra quanto a sinistra una multiforme platea di fratelli d'Italia (non partito, ma spirito patriottico). Eppure a sinistra il suddetto spirito, considerati i tempi che corrono, pare avere il potere di rinvigorirlo soltanto Sinner. Solo ora scoprono il tricolore? Può sembrare bieco generalizzare, ma avvicinandosi un poco stupisce quanto la supposta generalizzazione sia difficile da smentire.

Pragmaticamente, due esempi. Il primo lontano più nel tempo, «la piazza per l'Europa» radunata da Michele Serra, in mano il “Manifesto di Ventotene”. Serra scandiva dal palco: «Siamo tanti perché siamo popolo.

Popolo è una parola che negli ultimi anni è stata sottratta alla democrazia e alla gentilezza. E invece è la più democratica delle parole. Siamo in tanti e siamo diversi». Dunque rivendicazione dell'idea di “popolo” - nel caso, italiano- e del valore della diversità. In sintesi evviva l'Europa e le sue propaggini. Viva il continente e viva l'Italia. Ma date una scorsa alle foto: il tricolore pareva un illecito. Nemmeno uno, di numero. Solo le dodici stelle dorate su campo blu, così come da ordine di servizio. Contraddittorio, come lo era ab origine l'ordine di servizio stesso: se siamo belli, se siamo popolo, perché non rivendicarlo? Del secondo esempio abbiamo ricordi vividi: le piazze per Gaza. Folle chiassose, sempiterni cortei e qualsivoglia vessillo: il dominio assoluto della bandiera palestinese, rosso Cgil, falci e martelli, arcobaleni, molto Avs, incursioni Pd. Ma del tricolore nemmeno l'idea.