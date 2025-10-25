Jannik Sinner, il suo micidiale servizio? Ecco come è cambiato

Jannik Sinner si é sbarazzato con relativa facilità di Aleksandr Bublik per raggiungere la sua terza semifinale del Vienna Open, la 42ma della carriera sul circuito Atp. Eguagliato il record italiano dell'era Open. È finita con un doppio 6-4, ottenuto in 1h e 16' di gioco a tratti spettacolari, che ha divertito il pubblico presente sul cemento indoor della capitale austriaca. Domani il numero 2 del mondo affronterà Alex De Minaur (n.7), che a sua volta in precedenza aveva eliminato Matteo Berrettini. Precedenti poco incoraggianti per l'australiano: 11 incroci e altrettante sconfitte. "Con lui é sempre dura - ha detto Sinner, subito dopo aver chiuso con tre ace nell'ultimo turno di battuta la sfida al kazako, n.16 del ranking -, ho cercato di rimandare di là il maggior numero di risposte, restando solido. Sono molto felice di esserci".

Jannik ha perso solo cinque punti al servizio: "Mi sono allenato tanto, cercando di cambiare qualcosa al momento del caricamento" ha spiegato. "Mi sono sentito molto a mio agio. Posso essere solo contento della partita di oggi" ha aggiunto. La prova con De Minaur "sarà più difficile, a Pechino è stata dura - ha concluso, tornando con la mente alla semifinale vinta in tre set - e sarà una battaglia dal punto di vista fisico". Sinner, che ha raggiunto le 19 vittorie consecutive sul cemento indoor, ha così confermato il suo dominio sotto il tetto: "Mi piace l'indoor perché non devo preoccuparmi del vento o del caldo. Mi sento libero di esprimermi e mi piace che i tifosi si divertano".