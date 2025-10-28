Josep Martinez investe e uccide con l'auto un uomo in carrozzina elettrica

Dramma a Fenagrò, piccolo centro in provincia di Como: l'auto guidata da Josep Martinez, secondo portiere dell'Inter, intorno alle 9.30 ha investito e ucciso un uomo di 81 anni. L'anziana vittima era su una carrozzina elettrica a 4 ruote lungo la provinciale 32. Secondo una prima, sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l'uomo sulla carrozzina potrebbe avere cambiato improvvisamente direzione tagliando la strada al veicolo condotto dal calciatore.

Il giocatore spagnolo di 27 anni è alla seconda stagione nell'Inter, dopo essere stato prelevato dal Genoa nell'estate del 2024 per 13,5 milioni di euro più bonus. Riserva dello svizzero Yann Sommer, ha esordito con i nerazzurri il 19 dicembre scorso nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese, vinta per 2-0. Il 22 febbraio 2025 ha invece debuttato in campionato, nella partita vinta in casa per 1-0 contro la sua ex squadra, il Genoa, contribuendo alla vittoria dell'Inter con una buona prestazione. Con la Spagna è arrivato terzo agli Europei Under 21 del 2021. Quest'anno, con Cristian Chivu in panchina, ha iniziato a trovare più spazio giocando due partite in campionato.

Questa mattina, la tragedia. L’impatto per l'anziano è stato fatale ed è deceduto a bordo dell’elisoccorso giunto sul posto. Il portiere, sotto choc, è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale insieme al medico della società nerazzurra. L’allenatore Chivu, venuto a conoscenza della notizia, ha deciso di annullare la conferenza stampa prevista per oggi in vista della partita di domani a San Siro contro la Fiorentina per il turno infrasettimanale della Serie A.