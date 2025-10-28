Libero logo
martedì 28 ottobre 2025
Jannik Sinner spazientito sulla Coppa Davis: "Decisione presa, ho già detto tutto"

Jannik Sinner lo dice chiaro e tondo e lancia una frecciata a chi lo aveva criticato: niente Coppa Davis. "La decisione è presa. E su quest'argomento ho già detto tutto qualche giorno fa", ha tuonato in conferenza stampa nel media day, a poche ore dal suo debutto al Masters 1000 di Parigi. A pesare anche la stanchezza. Il numero 2 del mondo, reduce dal trionfo di Vienna, dove ha conquistato il suo 22° titolo in carriera battendo in finale in tre set Alexander Zverev, ha ammesso di non essere in perfetta forma fisica: "Normale. Dopo aver giocato cinque giorni consecutivi e una finale molto fisica, può succedere. Il fisico però sta bene, un po' stanco perché non ho avuto il tempo per recuperare a pieno ma sono felice e sto recuperando giorno dopo giorno. Sono molto concentrato e speriamo adesso di riuscire a giocare un gran tennis". 

L'obiettivo? Tornare numero 1 al mondo. "È impossibile e a dire il vero è una cosa a cui non sto pensando - ha ammesso sull'eventualità di riottenere il titolo in breve tempo -, sarà l'obiettivo della prossima stagione. Ora voglio solo chiudere al meglio questa".

Occhi puntati sui mesi a venire: "Dicembre, come già accaduto l'anno scorso, sarà un mese molto importante per me perché so che potrò sfruttarlo per lavorare molto e apportare alcuni cambiamenti". 

