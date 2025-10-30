Juventus-Udinese, clamoroso all'Allianz Stadium: chi torna in tribuna

Clamoroso all'Allianza Stadium. No, non stiamo parlando della prima vittoria della Juventus dopo sei partite. E neanche dei primi gol dopo quattro match. Sugli spalti della casa bianconera si è rivisto un personaggio che sembrava sparito dai radar. Si tratta di Arkadius Milik, l'attaccante polacco che da esattamente 510 giorni è fermo causa infortunio al menisco. L'ex Napoli, infatti, si era fermato mentre giocava con la sua nazionale il 7 giugno 2024. Una vita fa.
L'allora direttore generale Cristiano Giuntoli aveva deciso di rinnovargli il contratto fino al 2027. Il motivo? L'intenzione era spalmare l'ingaggio su più anni e permettere così ad altre squadre di aggiudicarsi il calciatore senza pagarlo uno sproposito. Ma ciò non è accaduto. La Juventus potrebbe comunque piazzarlo in prestito nel mercato di gennaio, magari con un'opzione di acquisto per salutarlo definitivamente.
Juventus, vittoria in casa contro l'Udinese per 3 a 1: e sugli spalti...Aspettando l'arrivo di Luciano Spalletti - che però non era presente allo stadio -, nell'imediato la Juve...
L'ultima partita dell'attaccante risale al 25 maggio dello scorso anno contro il Monza, subito dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. Da quel momento è entrato in una spirale di sfortuna che gli ha impedito di tornare a giocare. Da quel giorno sono cambiate tante cose: nuova dirigenza, nuovi calciatori, nuovo allenatore. Ma tutto porta a pensare che l'avvenytura di Milik alla Juve sia ai titoli di coda.