Juventus-Udinese, clamoroso all'Allianz Stadium: chi torna in tribuna

Clamoroso all'Allianza Stadium. No, non stiamo parlando della prima vittoria della Juventus dopo sei partite. E neanche dei primi gol dopo quattro match. Sugli spalti della casa bianconera si è rivisto un personaggio che sembrava sparito dai radar. Si tratta di Arkadius Milik, l'attaccante polacco che da esattamente 510 giorni è fermo causa infortunio al menisco. L'ex Napoli, infatti, si era fermato mentre giocava con la sua nazionale il 7 giugno 2024. Una vita fa.

L'allora direttore generale Cristiano Giuntoli aveva deciso di rinnovargli il contratto fino al 2027. Il motivo? L'intenzione era spalmare l'ingaggio su più anni e permettere così ad altre squadre di aggiudicarsi il calciatore senza pagarlo uno sproposito. Ma ciò non è accaduto. La Juventus potrebbe comunque piazzarlo in prestito nel mercato di gennaio, magari con un'opzione di acquisto per salutarlo definitivamente.