Juventus, Luciano Spalletti accolto così dai tifosi: parole pesanti, alta tensione

Oggi, giovedì 30 ottobre, è la giornata di Luciano Spalletti. L'ex commissario tecnico della Nazionale è arrivato a Torino - al J Medical - per sottoporsi alle visite mediche di rito - diverse da quelle dei calciatori - e per firmare il contratto che lo legherà alla Veccia Signora fino alla fine della stagione, con una probabile opzione per un secondo anno in caso di qualificazione alla prossima Champions League. "Spalletti è un grande allenatore, ha esperienza, pratica un gioco moderno e per adesso basta così, perché di firmato non c’è niente - aveva detto Giorgio Chiellini nel pre-partita di Juve-Udinese -. Dobbiamo ringraziare Tudor, però serviva cambiare".

Lo stesso Spalletti si è detto pronto a iniziare una nuova avventura con una squadra di club prestigioso come la Juventus. L'allenatore toscano è reduce da una brutta esperienza alla guida della Nazionale. E non ha nascosto di avere bisogno di una sorta di rivalsa: "Voglio tornare ad allenare, devo rimarginare la ferita".