Sinner, l'intervista poi si rimangia tutto: un clamoroso disastro

Un ragazzo corretto Jannik Sinner, molto corretto… pure troppo! E così, dopo aver battuto Felix Auger-Aliassime nella finale dell’ATP 1000 di Parigi, il ragazzo di Sesto Pusteria si lancia in complimenti che diventano involontariamente una bella gaffe. Sinner commenta così la partita e la settimana parigina, che lo ha riportato al numero uno del ranking mondiale: “Prima di tutto, Felix, settimana fantastica. So che hai avuto molta pressione, sei stato in una situazione molto difficile per tutta la settimana. Spero che ti dia i suoi frutti giocando a Torino. Congratulazioni a te e a tutta la tua squadra. Sei una delle persone più simpatiche del tour, ti auguro il meglio per il resto della stagione, ma anche per il resto della tua carriera".

Belle parole, di puro fair-play, però… Sinner dimentica che Auger-Aliassime sia in competizione per le Finals di Torino con Lorenzo Musetti! Qualche minuto dopo le parole incaute, Jannik ha corretto il tiro in favore del tennista carrarino: “Gli ho fatto un favore vincendo oggi? Speriamo che Lorenzo ce la faccia. Sarà molto difficile, però speriamo, perché comunque sarebbe bellissimo per l'Italia avere due giocatori nel singolare e una coppia nel doppio (Bolelli-Vavassori, ndr). Alla fine siamo una squadra, quando non giochiamo contro cerchiamo di spingerci al massimo".

