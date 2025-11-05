Madison Keys non dà la mano: gelo in campo con Amanda Asimova

Mentre Torino si prepara ad accogliere le ATP Finals maschili, il circuito femminile vive il suo ultimo atto stagionale a Riad, in Arabia Saudita. Tra le protagoniste più attese c’era anche Jasmine Paolini, ma l’azzurra ha dovuto arrendersi presto: due sconfitte pesanti contro Aryna Sabalenka e Coco Gauff, complici anche le condizioni fisiche non ottimali per un virus influenzale che la sta debilitando da giorni.

Non è andata meglio a Madison Keys, anche lei già fuori dopo due partite. La statunitense, colpita da un malanno simile, ha perso prima contro Iga Swiatek e poi in tre set con Amanda Anisimova, dopo essere partita forte e aver vinto il primo parziale. Ma a fare notizia non è stata tanto la sconfitta quanto la scena finale: la Keys, esausta e febbricitante, ha evitato di stringere la mano all’avversaria, spiegando con un gesto che non voleva contagiarla. Indicandosi petto e stomaco, ha chiarito di avere un virus. La Anisimova ha sorriso, accettando con sportività la decisione, mentre la trentenne americana ha lasciato il campo senza salutare nemmeno l’arbitro, per lo stesso motivo.