Madison Keys non dà la mano: gelo in campo con Amanda Asimova

Mentre Torino si prepara ad accogliere le ATP Finals maschili, il circuito femminile vive il suo ultimo atto stagionale a Riad, in Arabia Saudita. Tra le protagoniste più attese c’era anche Jasmine Paolini, ma l’azzurra ha dovuto arrendersi presto: due sconfitte pesanti contro Aryna Sabalenka e Coco Gauff, complici anche le condizioni fisiche non ottimali per un virus influenzale che la sta debilitando da giorni.
Non è andata meglio a Madison Keys, anche lei già fuori dopo due partite. La statunitense, colpita da un malanno simile, ha perso prima contro Iga Swiatek e poi in tre set con Amanda Anisimova, dopo essere partita forte e aver vinto il primo parziale. Ma a fare notizia non è stata tanto la sconfitta quanto la scena finale: la Keys, esausta e febbricitante, ha evitato di stringere la mano all’avversaria, spiegando con un gesto che non voleva contagiarla. Indicandosi petto e stomaco, ha chiarito di avere un virus. La Anisimova ha sorriso, accettando con sportività la decisione, mentre la trentenne americana ha lasciato il campo senza salutare nemmeno l’arbitro, per lo stesso motivo.
Un episodio raro ma eloquente, che mostra quanto la salute dei giocatori resti prioritaria anche in un contesto agonistico di altissimo livello. Per la Keys, ormai eliminata, l’ultimo incontro del girone contro Elena Rybakina sarà solo di passaggio. La kazaka, invece, già qualificata alle semifinali, attende di conoscere la sua prossima rivale, che uscirà dallo spareggio tra Swiatek e Anisimova.
Flipping the script ⏪@AnisimovaAmanda fights back to defeat Keys 4-6, 6-3, 6-2. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/7xjqmgHQcj— wta (@WTA) November 3, 2025