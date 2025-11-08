Sinner, bomba-Cahill prima dell'esordio a Torino: "Se lui vuole..."

"Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola, abbiamo avuto un piccolo screzio prima della finale di Wimbledon e lui deve decidere cosa farò l'anno prossimo. Non è quindi una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno io ci sarò per lui": il coach australiano di Jannik Sinner, Darren Cahill, lo ha detto in conferenza stampa a proposito del suo futuro al fianco del campione altoatesino.

Sinner, ha aggiunto Cahill "è un ragazzo incredibile con cui lavorare. Il team che abbiamo è incredibile. Mi sono divertito un mondo negli ultimi tre anni. Quando ne parleremo alla fine dell'anno, voglio che faccia ciò che è meglio per lui. E se crede che sia il momento giusto per fare un cambiamento, per me va bene, lo aiuterò anche a cercare di trovare la persona successiva. Deve assicurarsi di tenere aperte le sue opzioni per continuare a migliorare, per continuare a ispirarsi e per assicurarsi di continuare a raggiungere il livello successivo".