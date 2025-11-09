Roma, travolta l'Udinese 2 a 0: a segno Lorenzo Pellegrini e Celik

La Roma è da sola prima in classifica di Serie A nell'undicesima giornata di campionato, grazie al Bologna che ferma il Napoli nel pomeriggio e la successiva vittoria giallorossa contro l'Udinese ospite all'Olimpico: 2-0 il risultato finale, rigore di Pellegrini e raddoppio di Celik che valgono 24 punti. I giallorossi adesso sperano nella vittoria o nel pareggio dei cugini-rivali della Lazio, che alle 20,45 affronta l'Inter -a 21 punti come la Roma prima di oggi- a San Siro. Inizio frizzante dei giallorossi, con occasioni per Koné al 13' e soprattutto Celik che di testa sfiora il gol al 21' dopo un assist di Franca, al 30' Cristante prende il palo, mentre l'Udinese si fa vedere al 35' con Kamara.

Ma è un rigore fortuito per tocco di mano in area friulana dello stesso Kamara, non visto dall'arbitro ma dal Var sì, a cambiare il risultato dopo il rigore deciso al 41' e trasformato da Pellegrini. Quattro i minuti di recupero. Raddoppia la Roma nel secondo tempo, a segnare Celik nel quindicesimo della ripresa dopo un dialogo con Mancini iniziato da Koné. I giallorossi tremano per un errore di Ndika che consegna la palla a Zaniolo al 71', è Svilar a salvare la situazione improvvisamente pericolosamente con un'uscita vincente.