Milan, la prima mossa anti-Inter di Allegri: ecco il nome

La nuova pausa per le nazionali arriva come una sorta di tregua dopo settimane complicate, e Massimiliano Allegri potrà finalmente guardare con un po’ più di serenità alla ripresa del campionato. L’allenatore, dopo oltre un mese di difficoltà legate a infortuni e condizione precaria di alcuni uomini chiave, si avvicina infatti a riabbracciare la rosa al completo.

Un segnale incoraggiante arriva da Christian Pulisic: il suo ritorno in campo contro il Parma è stato un passo importante, anche se l’errore davanti a Suzuki ha evidenziato come l’esterno statunitense non fosse ancora al top della forma. La sosta, però, gli offrirà l’occasione ideale per ritrovare brillantezza e fiducia.