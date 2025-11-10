Milan, la prima mossa anti-Inter di Allegri: ecco il nome

La nuova pausa per le nazionali arriva come una sorta di tregua dopo settimane complicate, e Massimiliano Allegri potrà finalmente guardare con un po’ più di serenità alla ripresa del campionato. L’allenatore, dopo oltre un mese di difficoltà legate a infortuni e condizione precaria di alcuni uomini chiave, si avvicina infatti a riabbracciare la rosa al completo.
Un segnale incoraggiante arriva da Christian Pulisic: il suo ritorno in campo contro il Parma è stato un passo importante, anche se l’errore davanti a Suzuki ha evidenziato come l’esterno statunitense non fosse ancora al top della forma. La sosta, però, gli offrirà l’occasione ideale per ritrovare brillantezza e fiducia.
Max Allegri e la "legge del 4": lo scudetto al Milan?Per vincere lo scudetto non si può perdere più di quattro partite. È la regola non scritta del calc...
Accanto al recupero dell’americano, arriva un’ulteriore notizia destinata a cambiare l’umore dell’ambiente rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Adrien Rabiot è pronto a rientrare già nella sfida più attesa: contro l’Inter. Il francese, rimasto ai box nelle ultime partite, sfrutterà la pausa per lavorare senza interruzioni a Milanello e presentarsi in condizioni ottimali al suo primo derby della Madonnina da protagonista con la maglia rossonera.
Parma-Milan, la frase pesantissima di Allegri che fa tremare lo spogliatoioIl Milan ha buttato via due punti d’oro a Parma. Dopo 24 minuti era sul 2-0, padrone del campo, ma si è fat...
La sua presenza, in un centrocampo che ha faticato senza il suo equilibrio tattico e la sua capacità di incidere in entrambe le fasi, potrebbe rivelarsi decisiva in una partita che pesa per classifica, morale e ambizioni stagionali. Allegri ritrova così due pedine fondamentali proprio nel momento in cui il calendario inizierà a farsi più intenso. E i tifosi possono tornare a intravedere una squadra più vicina a quella immaginata a inizio stagione, finalmente con i suoi interpreti principali nella miglior condizione.