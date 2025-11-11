Adriano Panatta sconcerta tutti: "Occhio clinico", folle previsione in diretta

Adriano Panatta, con il suo fiuto da veterano, ha saputo leggere la partita fra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime prima ancora che la situazione diventasse evidente a tutti. Nel finale del primo set, quando il match procedeva senza scossoni e l’equilibrio sembrava destinato a durare, qualcosa è cambiato. Sul 6-5 per l’azzurro, Felix ha iniziato a toccarsi la parte bassa della gamba sinistra: un fastidio al polpaccio che, da lì in avanti, è finito per condizionare pesantemente il resto del confronto.
Sinner si è aggiudicato il set e il canadese è rientrato negli spogliatoi per un medical timeout. Ma Panatta, in telecronaca, aveva già fiutato il problema qualche punto prima. Notando un movimento meno naturale di Auger-Aliassime, aveva sottolineato che "si è impuntato, ha qualche problema", anticipando di fatto ciò che sarebbe diventato lampante subito dopo. E quando gli è stato chiesto come avesse fatto a coglierlo così velocemente, ha scherzato dicendo: "Che vi devo dì, ho l’occhio clinico. Solo quello mi è rimasto".
Il giudizio sulla prestazione di Sinner, però, non è stato del tutto indulgente. Pur apprezzando l’efficacia al servizio, Panatta ha analizzato con la consueta franchezza il rendimento complessivo di Jannik, spiegando che dalla linea di fondo ha commesso più errori del solito. Secondo lui, dopo una serata così, l’altoatesino potrebbe prendersi un attimo per sistemare i dettagli in allenamento. Il tutto espresso con ironia e ammirazione, ricordando quanto le prestazioni monstre dell’ultimo anno abbiano "viziato" chi lo segue. Una lettura lucida e brillante, tipica di chi nel tennis ha visto e capito tutto molto prima degli altri.