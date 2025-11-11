Adriano Panatta sconcerta tutti: "Occhio clinico", folle previsione in diretta

Adriano Panatta, con il suo fiuto da veterano, ha saputo leggere la partita fra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime prima ancora che la situazione diventasse evidente a tutti. Nel finale del primo set, quando il match procedeva senza scossoni e l’equilibrio sembrava destinato a durare, qualcosa è cambiato. Sul 6-5 per l’azzurro, Felix ha iniziato a toccarsi la parte bassa della gamba sinistra: un fastidio al polpaccio che, da lì in avanti, è finito per condizionare pesantemente il resto del confronto.

Sinner si è aggiudicato il set e il canadese è rientrato negli spogliatoi per un medical timeout. Ma Panatta, in telecronaca, aveva già fiutato il problema qualche punto prima. Notando un movimento meno naturale di Auger-Aliassime, aveva sottolineato che "si è impuntato, ha qualche problema", anticipando di fatto ciò che sarebbe diventato lampante subito dopo. E quando gli è stato chiesto come avesse fatto a coglierlo così velocemente, ha scherzato dicendo: "Che vi devo dì, ho l’occhio clinico. Solo quello mi è rimasto".