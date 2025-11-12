Alcaraz, fasce nere sotto le ginocchia: ecco cosa sono

Le cosiddette “fasce di occlusione” vengono utilizzate da Alcaraz già dal 2023, inizialmente sul braccio destro, poi su entrambi e ora anche sulle gambe. Quando le indossa non colpisce mai la palla: si limita a esercizi di mobilità e a lavori a bassa intensità, come flessioni, squat o stretching. Il principio è semplice ma potente: la riduzione temporanea dell’afflusso di sangue crea una condizione di ipossia controllata, costringendo il muscolo a lavorare di più, come se fosse sotto carico pesante, e migliorando così resistenza e recupero.

Durante la settimana che precede le Atp Finals di Torino , gli occhi di tutti sono tornati su Carlos Alcaraz, sorpreso ad allenarsi con delle fasce nere sotto le ginocchia. L’immagine ha fatto rapidamente il giro del mondo, ma per il 22enne spagnolo non c’è nulla di misterioso: fa parte del suo metodo di preparazione basato sulla Blood Flow Restriction (Bfr), una tecnica di allenamento e riabilitazione che prevede la restrizione controllata del flusso sanguigno in un arto per stimolare la crescita e la forza muscolare anche con esercizi leggeri.

Alcaraz intanto ne ha parlato con naturalezza, spiegando come sia ormai parte integrante della sua routine: “È una tecnica che abbiamo inserito con il mio preparatore e il mio fisioterapista per migliorare la circolazione e la forza senza stressare troppo le articolazioni. Mi aiuta a sentirmi più esplosivo e leggero”, ha raccontato il murciano a El Mundo. Consapevole dei rischi di un uso scorretto, il numero due del mondo sottolinea che ogni dettaglio è seguito dal suo staff medico: “Non faccio nulla senza controllo. Ogni esercizio viene misurato, le pressioni sono regolate in base alle mie condizioni. Mi fido completamente del mio team”.

In vista delle Finals, il giovane campione spagnolo sembra determinato a presentarsi al massimo della forma: “Sto lavorando tanto, ma con serenità. Mi sento bene fisicamente, e ogni giorno cerco di arrivare un po’ più pronto. Torino è un grande obiettivo, voglio chiudere la stagione nel modo migliore”. Per Alcaraz, le fasce non sono solo uno strumento di lavoro, ma anche il simbolo di un approccio scientifico e moderno al tennis: quello di un atleta che studia, sperimenta e si evolve per restare al vertice.