Sinner di sasso, "perché lo hai scelto?": una domanda sconcertante

Jannik Sinner ha iniziato le Atp Finals con la solidità che ci si aspettava da lui, superando Felix Auger-Aliassime e presentandosi in conferenza stampa con un sorriso disteso. Il clima rilassato è stato interrotto solo da un siparietto inatteso quando gli è stato chiesto perché avesse scelto ancora il completo granata e quale fosse in assoluto il suo preferito.

Sinner è rimasto immobile per qualche istante, visibilmente sorpreso dalla domanda, prima di rispondere con sincerità disarmante: “Mi piace il completo di Musetti o De Minaur… tutto nero mi piace. Il mio completo lo abbiamo deciso l'anno scorso, la Nike sta facendo il suo lavoro. Mi vesto e basta”.