Alex De Minaur distrutto da Lorenzo Musetti: "Rischia di mangiarmi vivo..."

Alex De Minaur lascia Torino con il volto tirato e gli occhi lucidi. La sconfitta contro Lorenzo Musetti, maturata dopo quasi tre ore di battaglia (7-5 3-6 7-5), pesa come un macigno. In conferenza stampa l’australiano si presenta provato, la voce rotta dall’amarezza di chi sente di aver lasciato scappare un’occasione importante. “In questo momento è meglio che non esprima i miei sentimenti, sono piuttosto oscuri. Non mi sento proprio benissimo”, ammette, a metà tra autocritica e sconforto.

Il match era stato intenso, con De Minaur capace di risalire dopo un primo set difficile, ma punito nel finale da un Musetti ispirato, nonostante il fastidio al polpaccio provato a fine secondo set, che lo ha battuto per la quarta volta consecutiva. L’australiano non cerca scuse, né si appella al tifo del pubblico per l’italiano: “È stata tutta colpa mia perché la partita era sulla mia racchetta, il pubblico non c’entra niente”. Parole che fotografano un momento complesso nella carriera del numero 11 del mondo, sempre vicino al colpo di qualità, ma spesso tradito nei momenti decisivi.