Sinner, "non è stato il livello di Musetti": come spiazza tutti dopo la vittoria

Jannik Sinner continua a scrivere la sua storia a Torino: per il terzo anno consecutivo vola in semifinale alle ATP Finals, dopo aver battuto Alexander Zverev con un convincente 6-4 6-3. Un risultato netto, ma maturato al termine di una sfida molto più combattuta di quanto dica il punteggio. Il numero uno azzurro, impeccabile nei momenti chiave, ha conquistato la quinta vittoria consecutiva contro il tedesco, dimostrando ancora una volta solidità e maturità tattica.

Nel post-partita, intervistato da Diego Nargiso, Sinner è stato accolto dal coro del pubblico che lo ha letteralmente travolto di affetto. Solo dopo qualche istante è riuscito a parlare, e come sempre con grande umiltà. “È stata una partita difficile, ho servito bene nei punti importanti, ho dovuto fronteggiare tante palle break. Ci conosciamo bene, entrambi abbiamo cambiato tattica. Mi è bastato un break nel primo e nel secondo set”, ha raccontato. Poi il paragone con il connazionale: “Non è stato il livello di Lorenzo di ieri sera, è stata una partita incredibile”.