Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Jannik Sinner, bomba-Darren Cahill: "Lavoriamo per un grande obiettivo"

di
Libero logo
martedì 18 novembre 2025
Jannik Sinner, bomba-Darren Cahill: "Lavoriamo per un grande obiettivo"

2' di lettura

Jannik Sinner ha chiuso nel migliore dei modi questo 2025, vincendo le Atp Finals contro Carlos Alcaraz fresco numero uno al mondo. Ma lui e il suo team guardano già alla prossima stagione. Un'annata che non sarà segnata - come quella precedente - da uno stop forzato di tre mesi. E che potrebbe vedere l'altoatesino dominare anche su una superficie storicamente ostica per lui: la terra rossa. "Credo che si adatti bene a tutte le superfici, lente, veloci o medie - ha spiegato il suo coach Darren Cahill -. Ovviamente la terra sarà un grande obiettivo per noi l’anno prossimo, per continuare a migliorare il suo tennis su quella superficie. Continueremo a lavorarci".

"Nel tennis hai il controllo su un solo colpo, ed è il servizio - ha proseguito -. Jannik Sinner e Simone Vagnozzi hanno fatto un lavoro incredibile nelle ultime quattro o cinque settimane per riorganizzare il servizio e trovare quel ritmo e quella cadenza che gli hanno permesso di alzare la percentuale di prime. Non è solo una questione di percentuale di prime. Se ci interessasse davvero solo quella, gli faremmo rallentare la velocità per metterne di più. Invece Jannik ha aumentato i chilometri orari, tira più vicino alle righe e ottiene molti più punti gratuiti".

Jannik Sinner, Panatta si leva il cappello: "Come un jedi di Guerre Stellari"

È stata una finale luminosa, densa di scambi tirati fino al limite, quasi ipnotici per intensità. Cos&igra...

Secondo l'allenatore australiano, Sinner dovrà studiare e ispirarsi ai grandi tennisti del passato, come Nadal, Djokovic e Federer: "Ebbene Jannik risponda già molto bene, sentiamo che ha ancora margini di miglioramento in quell’area - ha spiegato -. Questa è la cosa davvero interessante ed entusiasmante nel lavorare con qualcuno forte come Jannik: ci sono parti del suo gioco che possono ancora crescere molto. E vogliamo che giochi il suo miglior tennis a 28, 29, 30 anni".

Alcaraz, il colpo con cui Sinner lo lascia senza parole

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si conoscono alla perfezione, ma continuano a sorprendersi. La finale delle Atp Finals lo...
tag
jannik sinner
darren cahill

Prallelismi Jannik Sinner, il paragone di Adriano Panatta. "Come Erling Haaland"

Scelta sofferta Eubanks si ritira a soli 29 anni: perché per Sinner è un colpo durissimo

Sinner e il pallone Nazionale, Italo Bocchino inchioda la sinistra: "Avete distrutto il patriottismo"

ti potrebbero interessare

Lele Adani al veleno contro Fabio Caressa: "Potevo infierire, ma non lo farò"

Lele Adani al veleno contro Fabio Caressa: "Potevo infierire, ma non lo farò"

Redazione
Jannik Sinner, il paragone di Adriano Panatta. "Come Erling Haaland"

Jannik Sinner, il paragone di Adriano Panatta. "Come Erling Haaland"

Lorenzo Pastuglia
Nazionale, fratelli di paglia: niente alibi per gli azzurri

Nazionale, fratelli di paglia: niente alibi per gli azzurri

Claudio Savelli
Eubanks si ritira a soli 29 anni: perché per Sinner è un colpo durissimo

Eubanks si ritira a soli 29 anni: perché per Sinner è un colpo durissimo

Lorenzo Pastuglia