Jannik Sinner, Panatta si leva il cappello: "Come un jedi di Guerre Stellari"

“Sinner ha vinto perché oggi è il giocatore più stabile, più concreto, più impermeabile alla tensione ”, è il riassunto delle parole di Panatta. È un tennista costruito “pezzo dopo pezzo con ostinazione, un sistema che non si inceppa mai ”. La sua calma è quasi disarmante, la sua capacità di restare centrato sembra arrivare da un’altra dimensione quella forza mentale che, per scherzare, si direbbe rubata direttamente “ a un maestro Jedi ”.

È stata una finale luminosa, densa di scambi tirati fino al limite, quasi ipnotici per intensità. Così la pensa Adriano Panatta , riassumendo la finale delle Finals di Torino vinta da Jannik Sinner su Carlos Alcaraz in due set. Un confronto che per lunghi tratti è sembrato sospeso su un equilibrio perfetto, rotto solo da due colpi in apparenza semplici ma difficilissimi da trovare in quel contesto: quei due pallonetti che hanno permesso a Jannik Sinner di scardinare la parità e prendere in mano il primo set. Da lì, la partita ha imboccato una direzione precisa.

Dall’altra parte c’era Carlos Alcaraz, che vive di lampi, ispirazioni, creatività. È il prototipo del talento puro, capace di inventare soluzioni che gli altri non vedono. Ma contro Sinner non basta. Serve una struttura più solida, quella continuità che Jannik ha trovato e che Carlos deve ancora trasformare in abitudine. Agli US Open lo spagnolo aveva dato segnali incoraggianti, poi qualcosa si è fermato, mentre Sinner ha continuato a rinforzare ogni mattoncino del proprio tennis, in particolare il servizio, diventato un’arma pesantissima.

La classifica dice che i numeri uno sono, di fatto, due: Alcaraz con i suoi otto titoli stagionali, Sinner con sei ma con tre mesi di attività in meno. Cinquecentocinquanta punti non sono un abisso: sono la misura di una rivalità che promette anni di duelli ad altissima quota. E come accadde ai tempi di Federer e Nadal, ora servirebbe un terzo incomodo. Qualcuno abbastanza forte da inserirsi tra loro e arricchire il vertice. Perché quei due, lassù, non hanno alcuna intenzione di muoversi.