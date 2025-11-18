Alcaraz, rinuncia alla Coppa Davis: "Cuore pesante"

Carlos Alcaraz rinuncia alle Finals di Coppa Davis a Bologna. Ad annunciarlo è stato lui stesso in un post sulla piattaforma X: "Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare per la Spagna in Coppa Davis a Bologna. Ho un edema al bicipite femorale destro e il medico mi ha raccomandato di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia ed ero molto emozionato di poter contribuire a lottare per la Coppa Davis. Torno a casa con il cuore pesante", ha spiegato il giocatore di Murcia.

A darne notizia anche la federazione spagnola in una nota: "Carlos Alcaraz non potrà far parte della squadra spagnola di tennis MAPFRE che disputerà la Final 8 della Coppa Davis 2025 a Bologna a partire da giovedì prossimo, a causa del fastidio fisico patito nella parte posteriore della coscia destra durante la sua partecipazione alle ATP Finals la scorsa settimana a Torino".