Alcaraz, rinuncia alla Coppa Davis: "Cuore pesante"

Carlos Alcaraz rinuncia alle Finals di Coppa Davis a Bologna. Ad annunciarlo è stato lui stesso in un post sulla piattaforma X: "Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare per la Spagna in Coppa Davis a Bologna. Ho un edema al bicipite femorale destro e il medico mi ha raccomandato di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia ed ero molto emozionato di poter contribuire a lottare per la Coppa Davis. Torno a casa con il cuore pesante", ha spiegato il giocatore di Murcia.
A darne notizia anche la federazione spagnola in una nota: "Carlos Alcaraz non potrà far parte della squadra spagnola di tennis MAPFRE che disputerà la Final 8 della Coppa Davis 2025 a Bologna a partire da giovedì prossimo, a causa del fastidio fisico patito nella parte posteriore della coscia destra durante la sua partecipazione alle ATP Finals la scorsa settimana a Torino".
Jannik Sinner, il paragone di Adriano Panatta. "Come Erling Haaland"Adriano Panatta è apparso raggiante nel commentare l’ennesima impresa di Jannik Sinner. La finale di Torino...
Dopo la sconfitta in finale alle Atp Finals di Torino, nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 novembre, il numero uno al mondo era andato a Bologna in vista dell'esordio della Spagna, in programma giovedì 20 alle 10, contro la Repubblica Ceca nei quarti di finale. Alla fine, però, ha deciso di dare forfait a causa dell'infortunio. Un infortunio avvertito già durante la fase a gironi delle Atp Finals e poi peggiorato durante la semifinale contro Felix Auger-Aliassime e nella finale contro Jannik Sinner.