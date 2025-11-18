Jannik Sinner, il paragone di Adriano Panatta. "Come Erling Haaland"

Adriano Panatta è apparso raggiante nel commentare l’ennesima impresa di Jannik Sinner. La finale di Torino contro Carlos Alcaraz, per lui, ha rappresentato la sintesi perfetta del livello raggiunto dal tennis maschile e del dominio ormai abituale dell’azzurro nei grandi appuntamenti. In collegamento dalla Domenica Sportiva, l’ex fuoriclasse non ha nascosto l’ammirazione: "Sinner è stato incredibile. Lui è umano anche se certe volte sembra robotico, mi viene da fare un paragone con Haaland. È un cecchino".
Panatta ha letto la sfida come un confronto tra due stili opposti ma complementari: "Alcaraz è stato più estroso, più talentuoso e più estemporaneo ma Sinner è stato pragmatico e forte mentalmente. Tutti i punti più importanti del match li ha portati a casa Jannik". Per lui non ci sono dubbi: l’italiano ha mostrato una maturità tattica rara, capace di gestire ogni momento con lucidità e di arrivare in fondo ancora una volta senza concedere set, in un torneo che raduna solo i migliori.
Sinner, "c***zo finalmente ci vediamo": clamoroso, chi incontra sugli spalti a TorinoLa vittoria alle ATP Finals di Torino contro Carlos Alcaraz ha incorniciato un anno meraviglioso per Jannik Sinner, prim...
L’ex numero uno ha sottolineato la capacità di Sinner di adattarsi, anche quando serve meno bene del solito: "Lui riesce a sfruttare al meglio le armi che gli funzionano bene… stasera ha fatto una partita incredibile da fondocampo". Quanto alle voci su un fastidio fisico di Alcaraz, Panatta è stato netto: "No, non ha influito sul suo gioco, per niente”.
Lo sguardo poi si è spostato sul futuro, e la previsione è ottimista: "È molto più facile che possa vincerlo Sinner uno Slam piuttosto che Alcaraz… può vincere tutti e quattro gli Slam prima o poi”. I margini di crescita però non mancano: rete, gestione fisica e continuità. E Panatta chiude con due stoccate, una contro la nuova formula della Davis — "un torneo talmente inutile" — e una più ironica sull’abuso del celebre grido motivazionale: "Vamos qua, vamos là, ma ndo vamos?”.