Jannik Sinner, il paragone di Adriano Panatta. "Come Erling Haaland"

Adriano Panatta è apparso raggiante nel commentare l’ennesima impresa di Jannik Sinner. La finale di Torino contro Carlos Alcaraz, per lui, ha rappresentato la sintesi perfetta del livello raggiunto dal tennis maschile e del dominio ormai abituale dell’azzurro nei grandi appuntamenti. In collegamento dalla Domenica Sportiva, l’ex fuoriclasse non ha nascosto l’ammirazione: "Sinner è stato incredibile. Lui è umano anche se certe volte sembra robotico, mi viene da fare un paragone con Haaland. È un cecchino".

Panatta ha letto la sfida come un confronto tra due stili opposti ma complementari: "Alcaraz è stato più estroso, più talentuoso e più estemporaneo ma Sinner è stato pragmatico e forte mentalmente. Tutti i punti più importanti del match li ha portati a casa Jannik". Per lui non ci sono dubbi: l’italiano ha mostrato una maturità tattica rara, capace di gestire ogni momento con lucidità e di arrivare in fondo ancora una volta senza concedere set, in un torneo che raduna solo i migliori.