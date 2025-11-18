Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Sinner trionfa? Umberto Ferrara scoppia: reazione sconvolgente

martedì 18 novembre 2025
Sinner trionfa? Umberto Ferrara scoppia: reazione sconvolgente

1' di lettura

Il match point contro Alcaraz, che ha permesso a Jannik Sinner di confermarsi il "maestro dei maestri", è stato un colpo liberatorio per tutto il suo team. In particolare per Umberto Ferrara. Il preparatore atletico, quando ha visto il suo assistito crollare a terra in segno di gioia, si è lasciato andare scoppiando in un pianto che è già storia. Ma in molti si sono chiesti quale fosse il motivo che lo ha spinto a una reazione di questo tipo. E per rispondere a questo interrogativo è necessario tornare indietro nel tempo di qualche mese.

Quando? Proprio nel periodo in cui scoppiò il caso Clostebol. Umberto Ferrara fu tra i colpevoli perfetti individuati da tutti come i responsabili della vicenda doping che ha costretto ai box Jannik Sinner per circa tre mesi. E che di fatto gli ha impedito di chiudere l'anno da numero uno al mondo. L'altoatesino decise all'epoca di interrompere la collaborazione con il preparatore atletico bolognese, che entrò in seguito a far parte del team di Matteo berrettini. Salvo poi tornare alla base quando Sinner decise appunto di richiamarlo nel suo team .

Jannik Sinner, Panatta si leva il cappello: "Come un jedi di Guerre Stellari"

È stata una finale luminosa, densa di scambi tirati fino al limite, quasi ipnotici per intensità. Cos&igra...

Le Atp Finas sono di fatto il primo grande titolo conquistato da Jannik Sinner da quando Umberto Ferrara è tornato a lavorare per lui. E in quel pianto probabilmente c'è tanto di questo: gioia, rivalsa, "vendetta" e liberazione. 

Alcaraz, il colpo con cui Sinner lo lascia senza parole

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si conoscono alla perfezione, ma continuano a sorprendersi. La finale delle Atp Finals lo...
tag
jannik sinner

Sinner, "c***zo finalmente ci vediamo": clamoroso, chi incontra sugli spalti a Torino

Sfida leggendaria Jannik Sinner, la rivalità con Alcaraz? la più equilibrata di sempre

Sorpasso storico Sinner supera il calcio nel cuore degli italiani

ti potrebbero interessare

Nazionale, fratelli di paglia: niente alibi per gli azzurri

Nazionale, fratelli di paglia: niente alibi per gli azzurri

Claudio Savelli
Sinner, "c***zo finalmente ci vediamo": clamoroso, chi incontra sugli spalti a Torino

Sinner, "c***zo finalmente ci vediamo": clamoroso, chi incontra sugli spalti a Torino

Roberto Tortora
Jannik Sinner, la rivalità con Alcaraz? la più equilibrata di sempre

Jannik Sinner, la rivalità con Alcaraz? la più equilibrata di sempre

Carlo Galati
Sinner supera il calcio nel cuore degli italiani

Sinner supera il calcio nel cuore degli italiani

Fabrizio Biasin