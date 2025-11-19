Nord Corea, i calciatori danno un pugno ai giapponesi

Un saluto sui generis che fa salire la tensione tra Giappone e Corea del Nord. La nazionale under 17 de Sol Levante ha affrontato al secondo turno della fase finale della Coppa del Mondo di categoria quella nordcoreana. La partita è finita 1 a 1, con Tokyo che l'ha spuntata solamente ai calci di rogre. Ed è riuscita così a qualificarsi per i quarti di finale. Ma più che il match in sè, ciò che ha colpito tutti è stato il momento dei saluti di rito prima del fischio di inizio.

Il motivo? I nordcoreani non hanno dato il solito cinque agli avversari. Al contrario, hanno risposto al saluto con un pugnetto chiuso. Il gesto dei calciatori ha scatenato un putiferio sui social: "I pugni chiusi fanno paura… – scrive qualcuno mentre altri aggiungono -. Non è un pugno chiuso, è più simile a un pugno, non c'è sportività…".