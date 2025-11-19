Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Nord Corea, i calciatori danno un pugno ai giapponesi

di
Libero logo
mercoledì 19 novembre 2025
Nord Corea, i calciatori danno un pugno ai giapponesi

1' di lettura

Un saluto sui generis che fa salire la tensione tra Giappone e Corea del Nord. La nazionale under 17 de Sol Levante ha affrontato al secondo turno della fase finale della Coppa del Mondo di categoria quella nordcoreana. La partita è finita 1 a 1, con Tokyo che l'ha spuntata solamente ai calci di rogre. Ed è riuscita così a qualificarsi per i quarti di finale. Ma più che il match in sè, ciò che ha colpito tutti è stato il momento dei saluti di rito prima del fischio di inizio.

Il motivo? I nordcoreani non hanno dato il solito cinque agli avversari. Al contrario, hanno risposto al saluto con un pugnetto chiuso. Il gesto dei calciatori ha scatenato un putiferio sui social: "I pugni chiusi fanno paura… – scrive qualcuno mentre altri aggiungono -. Non è un pugno chiuso, è più simile a un pugno, non c'è sportività…". 

Nazionale, le possibili avversarie ai playoff: ecco qual è il pericolo numero 1

La fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali 2026 è arrivata al traguardo, ma il quadro delle partecipanti n...

Non è ancora chiaro il motivo di questo gesto inconsueto. Alcuni, soprattutto in Giappone, ipotizzano che i nordcoreani volessero in qualche modo "dominare mentalmente" gli avversari nipponici. E se così fosse, la strategia è perfettamente riuscita dato che - come si evince da alcuni video - i calciatori giapponesi sembrano quasi ritrarsi alla vista di quel gesto così bizzarro.

tag
giappone
corea del nord

La visita Trump a Tokyo vede il primo ministro Takaichi: siglato accordo USA-Giappone

Leader nordcoreano Kim Jong-un: "Saremo sempre al fianco della Russia"

L'ultimo azzardo La Corea del Nord lancia missili balistici a pochi giorni dall'arrivo di Trump

ti potrebbero interessare

Coppa Davis, Cobolli stile Sinner: 2-0 all'Austria, il colpo da impazzire

Coppa Davis, Cobolli stile Sinner: 2-0 all'Austria, il colpo da impazzire

Redazione
Coppa Davis, l'errore di Moutet inguaia la Francia: "Scelta stupida"

Coppa Davis, l'errore di Moutet inguaia la Francia: "Scelta stupida"

L.P.
Coppa Davis, caos in tribuna: "Chiamate la polizia, fermate il gioco"

Coppa Davis, caos in tribuna: "Chiamate la polizia, fermate il gioco"

Lorenzo Pastuglia
Kevin De Bruyne, la foto che fa tremare i tifosi del Napoli: come si presenta

Kevin De Bruyne, la foto che fa tremare i tifosi del Napoli: come si presenta

Lorenzo Pastuglia