Nord Corea, i calciatori danno un pugno ai giapponesi

Un saluto sui generis che fa salire la tensione tra Giappone e Corea del Nord. La nazionale under 17 de Sol Levante ha affrontato al secondo turno della fase finale della Coppa del Mondo di categoria quella nordcoreana. La partita è finita 1 a 1, con Tokyo che l'ha spuntata solamente ai calci di rogre. Ed è riuscita così a qualificarsi per i quarti di finale. Ma più che il match in sè, ciò che ha colpito tutti è stato il momento dei saluti di rito prima del fischio di inizio.
Il motivo? I nordcoreani non hanno dato il solito cinque agli avversari. Al contrario, hanno risposto al saluto con un pugnetto chiuso. Il gesto dei calciatori ha scatenato un putiferio sui social: "I pugni chiusi fanno paura… – scrive qualcuno mentre altri aggiungono -. Non è un pugno chiuso, è più simile a un pugno, non c'è sportività…".
Non è ancora chiaro il motivo di questo gesto inconsueto. Alcuni, soprattutto in Giappone, ipotizzano che i nordcoreani volessero in qualche modo "dominare mentalmente" gli avversari nipponici. E se così fosse, la strategia è perfettamente riuscita dato che - come si evince da alcuni video - i calciatori giapponesi sembrano quasi ritrarsi alla vista di quel gesto così bizzarro.
