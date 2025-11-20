Alena Seredova sbotta di rabbia: "Gli italiani possono essere cattivi"

Louis Thomas Buffon continua a macinare gol e ad attirare l’attenzione del calcio internazionale. Il primogenito di Gigi Buffon e Alena Seredova sta vivendo il momento più brillante della sua giovanissima carriera: sei reti in tre partite con la maglia della Repubblica Ceca U19 e, soprattutto, la seconda tripletta in una settimana. Dopo il tris all’Azerbaigian, l’attaccante classe 2006 si è ripetuto contro l’Irlanda del Nord nelle qualificazioni al prossimo Europeo di categoria, confermando una crescita costante e una personalità già definita.
A raccontare l’emozione di queste settimane è stata la stessa Seredova, intervistata dal portale ceco TN. La madre non ha nascosto l’orgoglio per il percorso intrapreso dal figlio, che compirà 18 anni il 28 dicembre. “Sono orgogliosa del comportamento di mio figlio e del suo carattere. È un ragazzo senza problemi. Quest'anno ci sarà il diploma, quindi tutto sarà più facile dopo”, ha raccontato. E commentando le reti dell’attaccante ha ammesso con entusiasmo: “Tre gol sono davvero tanti ma sono contenta che abbia sognato”.
Seredova si è soffermata anche sul rapporto del figlio con l’esposizione mediatica e sui commenti che spesso accompagnano le sue prestazioni, soprattutto in Italia: “Vorrei che non gli importasse degli stupidi commenti che leggo sotto ogni articolo… La gente può essere cattiva. Non mi riferisco tanto ai cechi, ma soprattutto agli italiani. Probabilmente lo scrivono perché lui ha scelto la Repubblica Ceca. A quell'età può far male, quindi gli dico sempre di non leggere”.
Una scelta, quella della nazionale ceca, che Louis Thomas ha spiegato con grande lucidità: “Insieme alla mia famiglia abbiamo deciso che sarebbe stato utile per il mio percorso calcistico… Secondo noi è la soluzione migliore per il mio sviluppo come calciatore”. Dichiarazioni che confermano la determinazione di un giovane che, dopo l’esordio in Serie A con il Pisa, sembra pronto a continuare la sua scalata.