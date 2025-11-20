Alena Seredova sbotta di rabbia: "Gli italiani possono essere cattivi"

Louis Thomas Buffon continua a macinare gol e ad attirare l’attenzione del calcio internazionale. Il primogenito di Gigi Buffon e Alena Seredova sta vivendo il momento più brillante della sua giovanissima carriera: sei reti in tre partite con la maglia della Repubblica Ceca U19 e, soprattutto, la seconda tripletta in una settimana. Dopo il tris all’Azerbaigian, l’attaccante classe 2006 si è ripetuto contro l’Irlanda del Nord nelle qualificazioni al prossimo Europeo di categoria, confermando una crescita costante e una personalità già definita.

A raccontare l’emozione di queste settimane è stata la stessa Seredova, intervistata dal portale ceco TN. La madre non ha nascosto l’orgoglio per il percorso intrapreso dal figlio, che compirà 18 anni il 28 dicembre. “Sono orgogliosa del comportamento di mio figlio e del suo carattere. È un ragazzo senza problemi. Quest'anno ci sarà il diploma, quindi tutto sarà più facile dopo”, ha raccontato. E commentando le reti dell’attaccante ha ammesso con entusiasmo: “Tre gol sono davvero tanti ma sono contenta che abbia sognato”.