Sinner, Fognini spiazza tutti: "Cosa mi ha chiesto Vagnozzi nello spogliatoio"

Il primo incontro è avvenuto nello spogliatoio di Jannik, con cui Fognini ha un rapporto consolidato. Qui, a sorprenderlo, è stato Simone Vagnozzi . Il coach dell’altoatesino, vedendolo, gli ha rivolto una richiesta inaspettata: “Dai facci un passo di ballo ”. Fognini ha provato ad assecondarlo scherzando sulla sua nuova avventura televisiva e coinvolgendo anche la maestra Giada Lini : “Con la maestra da due giorni, ci abbiamo messo un’ora per prendere il tempo… le ho detto ‘me lo devi levare’. È stato bello”. Un siparietto che ha portato per un attimo il mondo del tennis dentro quello del programma Rai.

Fabio Fognini , oggi protagonista di Ballando con le Stelle , continua a sorprendere anche lontano dal tennis. L’ex numero uno azzurro sta conquistando il pubblico televisivo grazie alla sua autoironia, e la pausa domenicale gli ha regalato un ritorno alle origini: la finale delle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , vissuta a bordocampo alla Inalpi Arena. Un’occasione perfetta per riabbracciare vecchi amici del circuito e, come sempre nel suo caso, per collezionare aneddoti curiosi.

Poi il passaggio nello spogliatoio di Carlos Alcaraz, da cui è arrivata forse la sorpresa più grande. Il campione spagnolo, con cui Fognini ha stretto un rapporto sincero negli anni, gli ha confessato di seguire le sue performance televisive: “Guarda che i tuoi video mi fanno pisciare dal ridere”. Una rivelazione che ha fatto esultare Milly Carlucci: “Ma questa è una notizia: Carlos Alcaraz ci segue!”.

I due si erano già ritrovati quest’estate, dopo la loro lunga battaglia a Wimbledon, quando Fognini aveva chiesto allo spagnolo la maglia da regalare al figlio, grande fan di Carlitos. Un legame che continua, anche tra una coreografia e un dritto incrociato.