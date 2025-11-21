Sinner, Fognini spiazza tutti: "Cosa mi ha chiesto Vagnozzi nello spogliatoio"

Fabio Fognini, oggi protagonista di Ballando con le Stelle, continua a sorprendere anche lontano dal tennis. L’ex numero uno azzurro sta conquistando il pubblico televisivo grazie alla sua autoironia, e la pausa domenicale gli ha regalato un ritorno alle origini: la finale delle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vissuta a bordocampo alla Inalpi Arena. Un’occasione perfetta per riabbracciare vecchi amici del circuito e, come sempre nel suo caso, per collezionare aneddoti curiosi.
Il primo incontro è avvenuto nello spogliatoio di Jannik, con cui Fognini ha un rapporto consolidato. Qui, a sorprenderlo, è stato Simone Vagnozzi. Il coach dell’altoatesino, vedendolo, gli ha rivolto una richiesta inaspettata: “Dai facci un passo di ballo”. Fognini ha provato ad assecondarlo scherzando sulla sua nuova avventura televisiva e coinvolgendo anche la maestra Giada Lini: “Con la maestra da due giorni, ci abbiamo messo un’ora per prendere il tempo… le ho detto ‘me lo devi levare’. È stato bello”. Un siparietto che ha portato per un attimo il mondo del tennis dentro quello del programma Rai.
Sinner trionfa? Umberto Ferrara scoppia: reazione sconvolgenteIl match point contro Alcaraz, che ha permesso a Jannik Sinner di confermarsi il "maestro dei maestri", &egrav...
Poi il passaggio nello spogliatoio di Carlos Alcaraz, da cui è arrivata forse la sorpresa più grande. Il campione spagnolo, con cui Fognini ha stretto un rapporto sincero negli anni, gli ha confessato di seguire le sue performance televisive: “Guarda che i tuoi video mi fanno pisciare dal ridere”. Una rivelazione che ha fatto esultare Milly Carlucci: “Ma questa è una notizia: Carlos Alcaraz ci segue!”.
I due si erano già ritrovati quest’estate, dopo la loro lunga battaglia a Wimbledon, quando Fognini aveva chiesto allo spagnolo la maglia da regalare al figlio, grande fan di Carlitos. Un legame che continua, anche tra una coreografia e un dritto incrociato.
Non so se mi faccia più ridere Alcaraz che si guarda i video delle esibizioni di Fognini o Vagnozzi che gli chiede di ballare nello spogliatoio di Sinner #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/6Tn0VnYHGb— Ila (@unfilodilaria) November 19, 2025