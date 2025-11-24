Inter-Milan, tifosi nerazzurri umiliati: il messaggio nascosto nella corografia

Libero logo
di
lunedì 24 novembre 2025
Tra i momenti più emozionanti del derby di Milano c'è anche il duello tra le coreografie. Prima del fischio di inizio di Inter-Milan, la curva Sud ha mostrato a tutto lo stadio una scritta che recita: "Sodalizio". Il riferimento ha un forte valore simbolico per i rossoneri. Ma nasconde anche uno sfottò ai cugini milanesi in riferimento alla batosta subita da Lautaro e compagni in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. 

Ma perché proprio "Sodalizio"? La vigilia del derby della Madonnina era stata segnata da una controversia. In pratica la Procura di Milano aveva vietato l'ingresso a San Siro di alcuni striscioni rossoneri. Tra questi c'era anche quello storico del "Sodalizio rossonero". La Curva Sud ha ricevuto la comunicazione via e-mail, con motivazioni legate alle indagini ancora in corso sulle due curve milanesi. Una misura necessaria dopo l'inchiesta "Doppia Curva" che ha già portato alla condanna in primo grado di 16 dirigenti dei due gruppi ultras, tra cui gli ex leader Andrea Beretta e Luca Lucci, entrambi condannati a dieci anni.

Come detto, però, c'era anche un messaggio nascosto. La coreografia esibita dai tifosi rossoneri non era solo un modo per aggirare il divieto della Procura. Ma anche un geniale sfotto ai cugini interisti. Le prime due lettere di "Sodalizio" erano in realtà due numeri: 5 e 0. Come il risultato della finale di Champions League

