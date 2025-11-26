Inter-Milan, Max Allegri al veleno contro Nicolò Barella: "Fa l'attore"

In campo non mancano i rituali: Thuram saluta il padre in tribuna, Leao si bagna le cosce con l’acqua fredda nonostante il gelo, e Maignan scuote i compagni: "Dai raga, senza pressione! Giochiamo insieme! Lottiamo su tutte le palle! ". Il portiere rossonero resta determinante, tanto da far sorridere Thuram dopo una parata su Lautaro. Allegri invece richiama Fofana e sbotta quando Pulisic non serve Saelemaekers: " C’è sele di là ca..o! ”.

Il derby di Milano di domenica sera non ha deluso nemmeno sul piano delle piccole curiosità, mostrando il lato più umano dei protagonisti. Le telecamere oggi sono ovunque, e i giocatori sanno di essere costantemente osservati, allenandosi anche a questo. Nel tunnel pre-riscaldamento Gabbia sprona i compagni: "Ragazzi, godiamoci sto momento … Siamo belli tosti". Bastoni, dall’altra parte, riprende la gag di Napoli: "C’mon City", mentre Barella approfitta del ritardo del Milan per cantare a squarciagola “Ogni Volta” di Vasco.

Le scintille arrivano al 40′: Leao infuriato per una tiratina di capelli di Acerbi, che replica: "Non l’ho fatto apposta… La prossima volta ti stacco il dito". Corradi e Allegri cercano di calmare il portoghese, ma quando Leao viene ammonito il livornese commenta: "Acerbi me l’ha preso per i capelli… Sono calmo, mi fate incazz***". Il rigore per l’Inter viene neutralizzato da Maignan, Tomori esulta, e Allegri ironizza: "Ma come si fa a dare un rigore del genere?”.

Nel finale lo spettacolo passa al tecnico milanista, che monitora ogni pallone e gestisce il recupero: "Eh fischia, mort*** tua". Al triplice fischio scatta la festa rossonera: tutti abbracciano Maignan, che scherza con Pulisic: "Te l’avevo detto", mentre Landucci gli urla: "Sei il più forte del mondo!". Tra tensione, ironia e piccoli rituali, il derby mostra come Milano viva il calcio anche fuori dai gol, tra gesti, battute e personalità uniche dei giocatori e dello staff.