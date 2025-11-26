Libero logo
Regionali
Ucraina-Russia
Hub Energia

Inter-Milan, Max Allegri al veleno contro Nicolò Barella: "Fa l'attore"

di Lorenzo Pastugliamercoledì 26 novembre 2025
Inter-Milan, Max Allegri al veleno contro Nicolò Barella: "Fa l'attore"

2' di lettura

Il derby di Milano di domenica sera non ha deluso nemmeno sul piano delle piccole curiosità, mostrando il lato più umano dei protagonisti. Le telecamere oggi sono ovunque, e i giocatori sanno di essere costantemente osservati, allenandosi anche a questo. Nel tunnel pre-riscaldamento Gabbia sprona i compagni: "Ragazzi, godiamoci sto momento… Siamo belli tosti". Bastoni, dall’altra parte, riprende la gag di Napoli: "C’mon City", mentre Barella approfitta del ritardo del Milan per cantare a squarciagola “Ogni Volta” di Vasco.

In campo non mancano i rituali: Thuram saluta il padre in tribuna, Leao si bagna le cosce con l’acqua fredda nonostante il gelo, e Maignan scuote i compagni: "Dai raga, senza pressione! Giochiamo insieme! Lottiamo su tutte le palle!". Il portiere rossonero resta determinante, tanto da far sorridere Thuram dopo una parata su Lautaro. Allegri invece richiama Fofana e sbotta quando Pulisic non serve Saelemaekers: "C’è sele di là ca..o!”.

Massimiliano Allegri gela Diletta Leotta: "Non è il suo forte", finisce male

Quando Adriano Galliani portò Max Allegri al Milan, nel 2010, disse che aveva il “phisique du role” p...

Le scintille arrivano al 40′: Leao infuriato per una tiratina di capelli di Acerbi, che replica: "Non l’ho fatto apposta… La prossima volta ti stacco il dito". Corradi e Allegri cercano di calmare il portoghese, ma quando Leao viene ammonito il livornese commenta: "Acerbi me l’ha preso per i capelli… Sono calmo, mi fate incazz***". Il rigore per l’Inter viene neutralizzato da Maignan, Tomori esulta, e Allegri ironizza: "Ma come si fa a dare un rigore del genere?”.

Nel finale lo spettacolo passa al tecnico milanista, che monitora ogni pallone e gestisce il recupero: "Eh fischia, mort*** tua". Al triplice fischio scatta la festa rossonera: tutti abbracciano Maignan, che scherza con Pulisic: "Te l’avevo detto", mentre Landucci gli urla: "Sei il più forte del mondo!". Tra tensione, ironia e piccoli rituali, il derby mostra come Milano viva il calcio anche fuori dai gol, tra gesti, battute e personalità uniche dei giocatori e dello staff.

Allegri-Adani, faccia a faccia dopo Inter-Milan: clamoroso, come va a finire

La notte del derby consegna al Milan una vittoria che pesa come un macigno. A decidere la sfida contro l’Inter &eg...
tag
inter
milan
max allegri

Magic Mike Maignan, terrore al Milan: piomba l'Inter, alto "tradimento"?

La furia del giornalista Maignan addio, Pellegatti demolisce il Milan: "Cosa è successo davvero"

I dettagli del derby Inter-Milan, tifosi nerazzurri umiliati: il messaggio nascosto nella corografia

ti potrebbero interessare

Flavio Cobolli, il sale in Coppa Davis? Ecco perché non lo ha ingerito

Flavio Cobolli, il sale in Coppa Davis? Ecco perché non lo ha ingerito

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner, Sock smonta la sua amicizia con Alcaraz: "Narrazione esagerata"

Jannik Sinner, Sock smonta la sua amicizia con Alcaraz: "Narrazione esagerata"

Lorenzo Pastuglia
Mondiali, tutto pronto per il sorteggio: perché per l'Italia è un'altra batosta

Mondiali, tutto pronto per il sorteggio: perché per l'Italia è un'altra batosta

L.P.
Jannik Sinner, Magnini senza filtri: "Ecco come l'hanno trattato"

Jannik Sinner, Magnini senza filtri: "Ecco come l'hanno trattato"