Atletico-Inter, "tre di fila": com'era ridotto Chivu dopo il ko con l'Atletico

La sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid è arrivata nel modo più crudele possibile, con un gol incassato al 93' da José Giménez che ha trasformato una gara sostanzialmente equilibrata in un’altra serata amara. Per i nerazzurri si tratta del secondo k.o. consecutivo, dopo il derby con il Milan, e del primo in una Champions League fin qui impeccabile. Proprio per questo l'impatto emotivo è stato enorme: una disattenzione sul corner finale ha vanificato una prestazione solida, lasciando solo frustrazione e rimpianti.

L’allenatore dei nerazzurri, Cristian Chivu, non ha nascosto il proprio stato d’animo. Anzi, si è presentato davanti alle telecamere con una sincerità quasi disarmante, ammettendo: "Negli spogliatoi ho fumato tre sigarette una dopo l'altra". Una frase che racconta più di tante analisi, segno di una tensione cresciuta dopo settimane difficili e di un peso psicologico che la squadra, oggi, fatica a scrollarsi di dosso.