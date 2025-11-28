Adriano Panatta, incredibile su Sinner: "Due volte in vita mia"

Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, due figure centrali del tennis italiano prima da giocatori e poi da commentatori, continuano a essere punti di riferimento anche nell’attuale stagione d’oro della racchetta azzurra. La loro popolarità, alimentata anche dal podcast “La telefonata”, li mette costantemente al centro delle curiosità del pubblico, soprattutto quando si parla di Jannik Sinner.
Il tema è emerso durante la loro intervista a Deejay Chiama Italia, dove Bertolucci ha ricordato il suo distacco momentaneo dal tennis: “Se non me n'è fregato niente del tennis per un periodo? Per un po' di tempo sì… non avevo voglia”. Oggi però l’attenzione è tornata alta, complice l’ascesa di Sinner, che secondo Panatta ha generato una domanda che ormai li accompagna ovunque: “Adesso sono obbligato… la domanda classica è: ‘Come sta Sinner?’”. Panatta, però, ridimensiona il rapporto diretto con il numero uno azzurro: “Frequentazioni abituali? No, no, assolutamente… io l’ho visto due volte in vita mia, appena”, spiegando che gli scambi tra loro sono stati solo formali: “‘Ciao, ciao, come stai? Bravo!’. E tutto qua”.
Il dibattito si allarga poi alla rivalità Sinner-Alcaraz, che Panatta definisce naturale in un panorama meno variegato rispetto al passato: “L’epoca dei tre era diversa… più concorrenza. Ora due uomini soli al comando… Adesso non perdono neanche se qualcuno li spara dalla tribuna!”. Panatta non risparmia un giudizio sul livello generale: “Entrambe le cose… il gioco si è uniformato… Gli attaccanti non ci sono più. La palla va troppo veloce”. E rilancia persino un pronostico estremo sul futuro del tennis: “Fra 10-15 anni saranno tutti giocatori tipo NBA… che servono a 350 all’ora. Finisce il tennis”.