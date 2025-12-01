Juve, il verdetto su Vlahovic: fuori fino a 2026 inoltrato

Già a caldo, il mister bianconero Luciano Spalletti aveva lasciato trapelare tutta la sua preoccupazione nel post partita con il Cagliari: "Si è stirato, temo che ne avrà per un po’ di tempo". Una previsione, purtroppo, confermata. Ora, l'assenza di Dusan, apre le porte a nuove soluzioni. Spalletti dovrà affidarsi a David e Openda. Nessuno dei due, però, ha finora convinto in pieno: il canadese è finito più volte nel mirino dei tifosi, al punto da costringere il tecnico a difenderlo dagli strali di un tifoso durante la partita, quando si è rivolto a uno spettatore urlandogli "cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi?". Insomma, Spalletti ora dovrà trovare subito soluzioni valide.