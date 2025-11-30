Juventus, una rovinosa tegola: quanto resta fuori Vlahovic

Pessime notizie per la Juventus: l’infortunio rimediato da Dusan Vlahovic rischia di cambiare profondamente i piani bianconeri per le prossime settimane, se non per mesi. Il numero nove si è fermato all’improvviso, lasciando il campo quasi in lacrime, molto dolorante. Già, l'infortunio che lo ha colpito nel match col Cagliari è grave.
Le mani sul volto e poi quelle parole che non lasciavano spazio a dubbi. "Mi sono fatto male, mi sono fatto male", si è sfogato Vlahovic. Il tutto poco dopo la mezz’ora di gioco, uno offensivo si è trasformato in una fitta improvvisa, violenta, che ha gelato lo Stadium.
L’uscita dal campo del serbo ha avuto effetti immediati anche in panchina. Spalletti, visibilmente teso, gli è andato incontro per comprendere la situazione e rassicurarlo. Intanto, però, la partita prendeva un’altra direzione: dentro David, qualche indicazione a Openda, e la sensazione chiarissima che per la Juve avrebbe dovuto fare i conti con un grosso guaio.
Le prime indicazioni non lasciano tranquilli. Il fastidio accusato alla gamba sinistra sarebbe in realtà uno stiramento, un problema serio che potrebbe costringere Vlahovic a uno stop prolungato. L’ipotesi più concreta è quella di un’assenza che si estenderebbe fino alla fine del 2025, con incognite pesanti anche sul rientro a inizio del nuovo anno solare. I tempi di recupero saranno più chiari a breve.