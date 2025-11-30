Libero logo
Juve, Luciano Spalletti sbrocca col (suo) tifoso: "Cosa vuoi? Cosa vuoi?"

domenica 30 novembre 2025
1' di lettura

Già, Luciano Spalletti non è certo uno che sta zitto. Il carattere è da sempre fumantino. E lo ha dimostrato anche nell’ultima partita della sua Juventus contro il Cagliari, quando un tifoso ha superato la linea rossa. In una fase concitate della partita, il tecnico bianconero non ha esitato a rispondergli per le rime.

Il finale del match contro i sardi era carico di tensione: la vittoria per 2-1 era fondamentale per dare continuità ai tre punti strappati in Champions League in casa del Bodo. E in questo clima, delle parole che piovevano dalla curva hanno innescato la reazione di Spalletti.

Juventus, una rovinosa tegola: quanto resta fuori Vlahovic

Pessime notizie per la Juventus: l’infortunio rimediato da Dusan Vlahovic rischia di cambiare profondamente i pian...

Un video registrato dal settore tifosi mostra chiaramente la scena: mancavano cinque minuti alla fine della partita, subito dopo la sostituzione di Conceição. Tra chi scherzava e chi protestava, un tifoso ha urlato: "Fanno schifo", seguito da un ironico "Togligli la pasta".

Spalletti non ha gradito, eufemismo. Girandosi verso i tifosi ha individuato il contestore, per poi reagire: "Cosa vuoi, cosa vuoi?". E ancora: "Cosa vuoi, dimmi che vuoi?". Con le braccia aperte e lo sguardo fulminante, il mister ha mostrato tutto il suo disappunto. Dopo la sfuriata, sguardo dritto sul campo. E tre punti in cascina...

Juventus, Kenan Yildiz sbotta durante l'intervista: "Perché ridono?"

La Juventus torna dalla Norvegia con un successo prezioso: un 3-2 in casa del Bodo Glimt che vale la prima vittoria euro...
