Juve, Luciano Spalletti sbrocca col (suo) tifoso: "Cosa vuoi? Cosa vuoi?"

Già, Luciano Spalletti non è certo uno che sta zitto. Il carattere è da sempre fumantino. E lo ha dimostrato anche nell’ultima partita della sua Juventus contro il Cagliari, quando un tifoso ha superato la linea rossa. In una fase concitate della partita, il tecnico bianconero non ha esitato a rispondergli per le rime.

Il finale del match contro i sardi era carico di tensione: la vittoria per 2-1 era fondamentale per dare continuità ai tre punti strappati in Champions League in casa del Bodo. E in questo clima, delle parole che piovevano dalla curva hanno innescato la reazione di Spalletti.