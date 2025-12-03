Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Fabio Fognini, siluro su Jannik Sinner: "Quello che lui non ha"

di Lorenzo Pastugliamercoledì 3 dicembre 2025
Fabio Fognini, siluro su Jannik Sinner: "Quello che lui non ha"

2' di lettura

Fabio Fognini, ospite di Belve, si è presentato con lo stesso spirito che lo ha sempre distinto in campo: irriverente, diretto, incapace di filtrare ciò che pensa. Con Francesca Fagnani ha ripercorso gli anni della sua carriera, alternando autocritica, ironia e qualche frecciata, soprattutto quando si è parlato dei confronti continui con Jannik Sinner, tema che per anni lo aveva infastidito quando ancora giocava. In passato lo aveva ammesso senza mezzi termini: “Fate sempre la stessa domanda”.

Ora, lontano dalle pressioni del circuito, Fognini affronta quelle stesse questioni con un’altra leggerezza. Alla provocazione della conduttrice — “Se scambierebbe sarebbe stato meglio nascere Sinner o Fognini?” — l’ex numero 9 del mondo ha risposto senza girarci intorno: “Sono consapevole che se durante la mia carriera avessi lavorato su questo aspetto, sarebbero arrivate tante altre cose. Sinner è il numero uno al mondo, quindi firmo. Dammi il foglio e firmo. Però l’averlo vissuto alla Fognini, Jannik un pensierino lo farebbe”.

Ballando, Fognini smascherato dalla Fialdini: alta tensione in diretta

Eccoci a Ballando con le Stelle, il regno di Milly Carlucci su Rai 1, la puntata è quella di sabato 29 novembre. ...

La Fagnani gli ha poi chiesto se ci sia qualcosa che lui possiede e che Sinner, con il suo rigore quasi granitico, non ha. Anche in questo caso la replica è stata immediata: “Spontaneità — aggiunge —. Sono uno molto spontaneo, uno molto vivace, allegro e che soprattutto, come mi hai ricordato prima, dice le cose in faccia, diretto”. Alla battuta della conduttrice — “A differenza di quel Sinner che le dice alle spalle…?” — Fognini ha sorriso, ma ha precisato: “No, però diciamo che è un carattere sicuramente diverso. È difficile fare i paragoni. Però firmerei”.

Riflettendo su se stesso, il campione ligure ha mostrato una maturità nuova, quasi riconciliata con gli errori: “Non ho mai voluto cambiare per piacere agli altri — conclude — Sono stato così, ho vissuto la mia carriera con alti e bassi, però ti dovrei dire che sì, sono uscito a testa alta”.

Belve, Fabio Fognini-choc: "Quanto ho speso in multe"

Un Fabio Fognini mai visto sullo sgabello di Belve, nella quinta puntata regala un'intervista divertente, un ritratt...
tag
jannik sinner
belve
fabio fognini

Tra le pieghe del caso Morte Pietrangeli, la bomba del figlio: "Sinner? Il telegramma non è arrivato"

E ora tutti muti Morte Pietrangeli, fango su Jannik Sinner? I rosiconi prendono una cantonata

La stangata Belve, Fabio Fognini-choc: "Quanto ho speso in multe"

ti potrebbero interessare

Morte Pietrangeli, la bomba del figlio: "Sinner? Il telegramma non è arrivato"

Morte Pietrangeli, la bomba del figlio: "Sinner? Il telegramma non è arrivato"

Lorenzo Pastuglia
Milan, addio Gimenez? Ecco il nome del nuovo bomber

Milan, addio Gimenez? Ecco il nome del nuovo bomber

Lorenzo Pastuglia
Adriano Panatta sbotta contro Piquè: "Lascia perdere, non capisci"

Adriano Panatta sbotta contro Piquè: "Lascia perdere, non capisci"

Lorenzo Pastuglia
Morte Pietrangeli, fango su Jannik Sinner? I rosiconi prendono una cantonata

Morte Pietrangeli, fango su Jannik Sinner? I rosiconi prendono una cantonata

Lorenzo Pastuglia