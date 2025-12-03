Napoli ai quarti di Coppa Italia col batticuore: contro il Cagliari è maratona-rigori

Il Napoli di Antonio Conte approda ai quarti di Coppa Italia, ma che fatica. Serve una maratona ai rigori agli azzurri campioni d'Italia in carica per avere la meglio del Cagliari al Maradona, dopo che i tempi regolamentari finiscono sull'1-1. Si decide tutto tra 19esimo e 20esimo tiro dal dischetto: prima Milinkovic Savic si conferma para-rigori neutralizzando il tiro di Luvumbo, quindi è Buongiorno a siglare la rete decisiva.

Nei tempi regolamentari il Napoli, pur mandato in campo da Conte con formazione rimaneggiata e quasi "sperimentale", è sembrato a lungo in controllo del match. Olivera braccetto a sinistra in difesa, Mazzocchi e Spinazzoli a spingere nel 3-4-3, con il giovane Vergara ad affiancare il jolly Elmas al centro della mediana e in attacco Lucca supportato da Politano e Ambrosino. Al 17' ci prova per primo il centravanti ex Udinese con una conclusione fuori. Padroni di casa in maggior possesso palla e a sbloccare il match è ancora Lucca appostato sotto rete di testa al 28' su assist di Vergara. Ancora Lucca sfiora il raddoppio al 33' con un tiro che manca di poco la porta. Al 44' si fa vedere il Cagliari per la prima volta con un tiro in porta di Di Pardo, bersaglio mancato.

Dopo l'intervallo si ritorna in campo è al 67' è il neo-entrato Sebastiano Esposito, solo davanti alla porta, a gelare i tifosi napoletani e infilare la rete del pareggio. Nel finale il Napoli spinge e sfiora il gol all'ultimo minuto con McTominay. Niente supplementari, si va subito ai rigori e la traversa di Felici al quarto tiro sembra una sentenza di sconfitta. Al quinto tiro, però David Neres tira male e Caprile fa il miracolo. Ma non basta. Ai quarti Conte aspetta la vincente tra la Fiorentina in crisi nerissima in campionato e il Como vista-Europa di Fabregas.

L'ATALANTA VOLA

Nel match del primo pomeriggio, l'Atalanta di Palladino conferma il suo buon momento travolgendo 4-0 il Genoa di De Rossi, rimasto in 10 al 36' per il rosso a Fini. I gol di Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor regalano alla Dea i quarti contro la Juventus.