Graziella Dall'Oglio, madre morta e truffa della pensione: uno choc, cosa state vedendo

lunedì 24 novembre 2025
2' di lettura

Un travestimento quasi perfetto. Molto quasi. Fondotinta sul viso, smalto sulle unghie, orecchini e parrucca ben acconciata. Lo scorso 11 novembre, però, si è presentato all'anagrafe del comune di Borgo Virgilio - nel Mantovano - e la messinscena è stata svelata. Non si trattava infatti di una donna, ma di un uomo. Non uno qualsiasi, ma il figlio di quella donna che doveva rinnovare la carta d'identità scaduta da qualche mese. Il suo nome era Graziella Dall'Oglio, ottantacinquenne morta ormai da tre anni. Suo figlio, però, non ha mai segnalato il decesso. Il motivo? Voleva intascare la sua pensione. 

Il travestimento dell'uomo - oggi indagato per occultamento di cadavere, truffa ai danni dello Stato, sostituzione di persona e falso in atto pubblico - non ha ingannato un'impiegata comunale. La donna ha notato alcune stranezze tra la vecchia fotografia e quella più recente. Un esempio? Il collo diverso e l'età che non sembrava combaciare affatto.

Così Graziella è stata riconvocata e quando si è presentava di nuovo in comune, il 19 novembre, è stata raggiunta dagli agenti della polizia locale. E l'uomo ha dovuto ammettere la sua reale identità. A casa sua è stato trovato il corpo di Graziella, ormai mummificato, avvolto in delle lenzuola e chiuso in due sacchi a pelo sistemati nel locale lavanderia. Si ipotizza che l'uomo abbia nascosto il corpo della madre per continuare a godersi la sua pensione, compresa la reversibilità del padre, un ex medico morto anni fa. Per una somma di oltre cinquantamila euro all'anno.

